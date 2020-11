Risultati Nations League, Classifiche/ Diretta gol live score delle sfide (6^ turno)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: AL VIA L’ULTIMO TURNO

Sono riflettori puntati sui risultati della Nations League 2020: con oggi, martedì 17 novembre 2020 si apre la sesta e ultima giornata della fase a giorni della manifestazione UEFA per le nazionali e dunque siamo davvero impazienti di vedere come i tre punti messi in palio, gli ultimi determineranno i verdetti finali in vista dell’ultima fase della Nations League. E’ tempo dunque di tirare le somme: verranno oggi definite le prime nazionali che avranno accesso alle fasi finali della manifestazione anche se per tale parte del programma dovremo attendere ancora a lungo: le semifinali non avranno inizio prima del prossimo 6 e 7 ottobre 2021. Non solo: verdetti oggi attesi saranno anche le promozioni e le retrocessioni tra le 4 Leghe in cui è divisa la manifestazione UEFA. Dunque ci attende un martedì per i risultati della Nations League veramente intensa: vediamo allora quali saranno gli incontri che ci faranno compagnia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: I MATCH IN PROGRAMMA

Esaminando il programma fissato per questo martedì, tutto dedicato ai risultati della Nations League, vediamo che saranno solo tre le Leghe (su 4) che saranno chiamate in causa per la sesta e ultima giornata della fase a gruppi. Cominciamo allora dalla lega A, dove saranno delle vere big a farci compagni questa sera: ecco allora alla ore 20.45 la sfida tra Croazia e Portogallo e alla stessa ora anche l’incontro Francia-Svezia che pure sarà una formalità per Deschamps, già qualificatosi alla fase finale della Nations League. Sempre alle ore 20.45 sarà poi il via anche dell’incontro tra Svizzera e Ucraina come per il big match tra Spagna e Germania, dove sarà vera battaglia tra le due leader del gruppo 4. Proseguendo nel calendario ecco che poi per la Lega C assisteremo oggi alle ore 20.45 alla sfida tra Lussemburgo Azerbaigian, come pure al match Montenegro-Cirpo, previsto alla medesima ora. Non meno avvincenti le partite che ci faranno compagnia oggi per la Lega D, dove pure il fischio d’inizio sarà sempre alle ore 20.45: qui avremo dunque le partite Andorra-Lettonia, Malta Far Oer e pure la sfida tra Gibilterra e Lichtenstein, ultimo impegno per i biancorossi, che sono già sicuri da tempo di venir poi promossi nella Lega superiore. Vediamo che cosa succederà in campo!

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20.45 Croazia Portogallo

Ore 20.45 Francia-Svezia

CLASSIFICA: Francia 13, Portogallo 10, Croazia 3, Svezia 0

GRUPPO 4

Ore 20.45 Svizzera-Ucraina

Ore 20.45 Spagna-Germania

CLASSIFICA: Germania 9, Spagna 8, Ucraina 6, Svizzera 3

LEGA C

GRUPPO 1

Ore 20.45 Montenegro-Cipro

Ore 20.45 Lussemburgo-Azerbaigian

CLASSIFICA: Montenegro 10, Lussemburgo 9, Azerbaigian 5, Cipro 4

LEGA D

GRUPPO 1

Ore 20.45 Andorra-Lettonia

Ore 20.45 Malta-Far Oer

CLASSIFICA: Far Oer 11, Malta 8, Lettonia 4, Andorra 2

GRUPPO 2

Ore 20.45 Gibilterra-Liechtenstein

CLASSIFICA: Gibilterra 7, Liechtenstein 4, San Marino 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA