Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, domenica 25 settembre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: IN CAMPO OLANDA E FRANCIA!

Nuovo appuntamento con i risultati di Nations League: domenica 25 settembre si gioca a partire dalle ore 15:00 (con Moldavia Liechtenstein per la Lega D) e si proseguirà con due partite alle ore 18:00 (per la Lega C) e il consueto appuntamento delle ore 20:45, quando arriverà a farci compagnia anche la Lega A con due gironi. Le gare di questa domenica coinvolgono le nazionali che erano in campo lo scorso giovedì: ricomincia il giro, ma questa volta si tratta della conclusione della fase a gironi e dunque solo doppio appuntamento, vale a dire dimezzato rispetto a quello che era il tour de force di giugno.

Al termine della giornata avremo dunque i verdetti, almeno i primi: in Lega A i nomi delle nazionali che andranno a giocare la Final Four procedendo verso il titolo, e poi ovviamente le promosse e le retrocesse che dalla prossima edizione del torneo cambieranno Lega, secondo la formula che la Uefa ha voluto per rendere più interessante questi risultati di Nations League che, ci ripetiamo, al momento ci forniscono un contesto che non va troppo in là rispetto ad amichevoli di lusso, e questo solo per quanto riguarda il principale livello. Sia come sia, staremo a vedere cosa succederà in questa domenica sui vari campi che sono coinvolti nei risultati di Nations League.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Nations League ci concentriamo in particolar modo sulla Lega A: come detto le quattro partite sono tutte alle ore 20:45, per il gruppo 1 si giocano Austria Croazia e Danimarca Francia mentre per il gruppo 4 saremo in campo con Olanda Belgio e Galles Polonia. Sette di queste nazionali saranno presenti al Mondiale in Qatar, l’unica eccezione è rappresentata dall’Austria: dunque, è evidente che per le federazioni di cui sopra il principale obiettivo cui guardare sia la Coppa del Mondo, la Nations League è stata utilizzata per fare esperimenti rispetto al grande evento autunnale e, anche in questo senso, si può certamente spiegare il flop di una Francia che addirittura rischia la retrocessione in Lega B, ma anche il passo di un Belgio che non sempre ha incantato.

Rientra tutto nel contesto dei risultati di Nations League: come già detto parecchie volte, la competizione che avrebbe dovuto sostituire qualche amichevole superflua ha finito invece con l’intasare ancor più il calendario internazionale, perché si tratta di dover giocare sei partite più eventualmente altre due qualora si dovesse arrivare alla Final Four, senza contare le qualificazioni ai tornei di punta. Staremo allora a vedere, certamente poi chi va in campo tiene sempre a vincere e, almeno da questo punto di vista, le partite che oggi ci forniranno i risultati di Nations League potrebbero comunque essere interessanti, anche perché nelle Leghe minori c’è tutto l’interesse a fare bene e salire nel ranking.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 6^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 1

Ore 20:45 Austria Croazia

Ore 20:45 Danimarca Francia

CLASSIFICA: Danimarca 9, Croazia 7, Austria 4, Francia 2

GRUPPO 4

Ore 20:45 Olanda Belgio

Ore 20:45 Galles Polonia

CLASSIFICA: Olanda 10, Belgio 7, Polonia 4, Galles 1

LEGA C

GRUPPO 1

Ore 20:45 Far Oer Turchia

Ore 20:45 Lussemburgo Lituania

CLASSIFICA: Turchia 12, Lussemburgo 7, Far Oer 4, Lituania 0

GRUPPO 3

Ore 18:00 Azerbaijan Kazakhstan

Ore 18:00 Slovacchia Bielorussia

CLASSIFICA: Kazakhstan 10, Slovacchia 6, Azerbaijan 4, Bielorussia 2

LEGA D

GRUPPO 1

Ore 15:00 Moldavia Liechtenstein

CLASSIFICA: Lettonia 12, Moldavia 7, Andorra 4, Liechtenstein 0

