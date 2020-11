Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score (oggi 18 novembre)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: OGGI BOSNIA-ITALIA

Oggi, mercoledì 18 novembre 2020, sarà una grande giornata di calcio internazionale con i risultati Nations League dell’ultima giornata della fase a gironi, chiamata dunque a dare tutti i verdetti in termini di qualificazione alla Final Four per la Lega A, promozione alla categoria superiore per la Lega B e la Lega C e retrocessione per tutte le categorie delle ultime classsificate – ma in Lega C vi saranno dei playout. Il programma è fitto ma in primo piano naturalmente c’è la Lega A, anche perché scenderà in campo pure l’Italia, che dopo la vittoria contro la Polonia cerca la Final Four che è alla portata anche del Belgio nel proprio girone, dopo il successo contro l’Inghilterra di Lukaku, Mertens e compagni. Per i risultati Nations League dunque oggi scenderanno in campo per la Lega A – tutte alle ore 20.45 – il girone 1 con Bosnia Italia e Polonia Olanda e il girone 2 che proporrà invece la decisiva Belgio Danimarca e Inghilterra Islanda, con gli ospiti già retrocessi come anche la Bosnia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però oggi sarà davvero fitto e la Lega B sarà mattatrice, perché scenderà in campo interamente oggi alle ore 20.45. Possiamo dunque ricordare per il girone 1 Austria Norvegia e Irlanda del Nord Romania; per il girone 2 sono invece in programma il “derby” Repubblica Ceca Slovacchia e Israele Scozia; ecco poi il girone 3 che in serata si completerà con Ungheria Turchia e Serbia Russia; infine per il girone 4 saranno invece in calendario le partite Irlanda Bulgaria e Galles Finlandia. In Lega B la prima di ogni gruppo è promossa in Lega A e l’ultima invece retrocede in Lega C. A proposito dunque della Lega C, giocheranno oggi tre gruppi su quattro: il girone 2 ha in programma alle ore 18.00 Armenia Macedonia e Georgia Estonia; nel girone 3 ecco invece alle ore 20.45 Kosovo Moldavia e Grecia Slovenia; infine per il girone 4 si giocheranno già alle ore 16.00 Albania Bielorussia e Kazakistan Lituania. Qui la prima di ogni girone va in Lega B, mentre le ultime vanno ai playout per evitare la D.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 1

Ore 20.45

Bosnia Italia

Polonia Olanda

Classifica: Italia 9; Olanda 8; Polonia 7; Bosnia 2.

GIRONE 2

Ore 20.45

Belgio Danimarca

Inghilterra Islanda

Classifica: Belgio 12; Danimarca 10; Inghilterra 7; Islanda 0.

LEGA B

GIRONE 1

Ore 20.45

Austria Norvegia

Irlanda del Nord Romania

Classifica: Austria 12; Norvegia 9; Romania 4; Irlanda del Nord 1.

GIRONE 2

Ore 20.45

Repubblica Ceca Slovacchia

Israele Scozia

Classifica: Scozia 10; Repubblica Ceca 9; Israele 5; Slovacchia 4.

GIRONE 3

Ore 20.45

Ungheria Turchia

Serbia Russia

Classifica: Russia, Ungheria 8; Turchia 6; Serbia 3.

GIRONE 4

Ore 20.45

Irlanda Bulgaria

Galles Finlandia

Classifica: Galles 13; Finlandia 12; Irlanda 2; Bulgaria 1.

LEGA C

GIRONE 2

Ore 18.00

Armenia Macedonia

Georgia Estonia

Classifica: Macedonia 9; Armenia 8; Georgia 6; Estonia 2.

GIRONE 3

Ore 20.45

Kosovo Moldavia

Grecia Slovenia

Classifica: Slovenia 13; Grecia 11; Kosovo 2; Moldavia 1.

GIRONE 4

Ore 16.00

Albania Bielorussia

Kazakistan Lituania

Classifica: Bielorussia 10; Albania 8; Lituania 5; Kazakistan 4.



