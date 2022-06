Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, oggi 3 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE:

Oggi, venerdì 3 giugno 2022, sarà un’altra giornata in compagnia del calcio internazionale con i risultati Nations League della prima giornata della fase a gironi, perché anche per altre squadre e gironi è giunto il momento di dare il via al cammino di una nuova edizione di questa competizione per Nazionali giunta alla sua terza edizione. La squadra campione in carica è la Francia, che ha vinto a San Siro nello scorso ottobre la finale contro la Spagna, mentre l’Italia farà il proprio debutto domani contro la Germania, in un match di lusso in un girone d’altronde affascinante che comprenderà anche Inghilterra e Ungheria e che per noi diventa l’appuntamento centrale dell’anno, a causa purtroppo della mancata qualificazione ai Mondiali.

Il programma sarà molto fitto nelle prossime due settimane, che proporranno fino a martedì 14 giugno partite ogni giorno per completare ben quattro delle sei giornate della fase a gironi che poi sarà terminata a settembre per dare in seguito spazio naturalmente ai Mondiali, slittati a fine autunno. In primo piano naturalmente c’è la Lega A, per la quale oggi scenderanno in campo ben due gruppi: nel girone 1 entrambe le partite avranno inizio alle ore 20.45, si tratterà di Francia Danimarca (sfida che poi ritroveremo anche nel girone dei Mondiali) e Croazia Austria, dunque prossimamente avremo anche il remake della finale della scorsa edizione dei Campionati del Mondo.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: TUTTE LE PARTITE

Il calendario dei risultati Nations League però oggi sarà davvero interessante, nella Lega A avremo anche il girone 4, nel quale però a dire il vero è già stata anticipata mercoledì Polonia Galles, di conseguenza resta “solo” una partita, ma di grande interesse dal momento che alle ore 20.45 sarà in programma Belgio Olanda, il sempre sentito derby del Benelux che mette di fronte due formazioni di grande livello. Venerdì davvero ricco nella Lega A della Nations League, bisogna invece segnalare che non saranno in programma partite per quanto riguarda la Lega B.

Procedendo allora verso il basso, ecco che oggi i risultati Nations League ci proporranno invece due partite per la Lega C: in particolare, sarà protagonista il girone 3, nel quale avremo alle ore 16.00 causa fuso orario Kazakistan Azerbaigian, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Bielorussia Slovacchia, dal momento che nel calcio lo stop alla Russia non è stato allargato anche alla Bielorussia. Infine, ci saranno anche due partite della Lega D e per la precisione del suo girone 1, che alle ore 18.00 ci proporrà infatti Lettonia Andorra e alle ore 20.45 Liechtenstein Moldavia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GIRONE 1

ore 20.45 Croazia Austria

ore 20.45 Francia Danimarca

GIRONE 4

ore 20.45 Belgio Olanda

LEGA C

GIRONE 3

ore 16.00 Kazakistan Azerbaigian

ore 20.45 Bielorussia Slovacchia

LEGA D

GIRONE 1

ore 18.00 Lettonia Andorra

ore 20.45 Liechtenstein Moldavia











