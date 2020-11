Risultati Nations League, Classifiche/ Diretta gol live score: oggi c’è l’Italia!

RISULTATI NATIONS LEAGUE: OGGI ITALIA POLONIA!

Sono riflettori puntati sui risultati della Nations league anche oggi domenica 15 novembre 2020: arriviamo infatti oggi a conclusione della quinta e penultima giornata della fase a gironi della manifestazione, e siamo davvero impazienti di dare la parola al campo per i tanti match delle Leghe A, B e C che ci faranno compagnia oggi. Anche perchè oggi sarà in campo anche l’Italia del ct Mancini: gli azzurri dopo l’ottima amichevole vinta contro l’Estonia, sono pronti a dar seguito all’importante striscia di risultati utili, affrontando solo questa sera la Polonia. Chiaramente per l’Italia non sarà la sola protagonista ad essere chiamata in campo: altre big d’Europa che Olanda, Belgio e Inghilterra sono pronte a regalarci grande spettacolo, senza dimenticare le “piccole” della competizione, che pure impegnate in sfide dal minor prestigio, pure sicuramente daranno vita a incontri emozionanti. Dopo tutto manca davvero poco alla fase finale della Nations League 2020 e i pochi punti rimasti in palio fanno ben gola.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: GLI INCONTRI IN PROGRAMMA

Andiamo allora a esaminare da vicino il programma per questa domenica tutta dedicata ai risultati della Nations League: i match, come abbiamo accennato prima, non sono pochi benchè saranno chiamati in campo solo le nazionali di tre leghe su 4 (A, B e C). Controllano il calendario vediamo subito che nella Lega A si comincerà già alle ore 18.00 con la sfida tra Olanda e Bosnia Erzegovina: solo alle ore 20.45 si accenderanno gli scontri Belgio-Inghilterra, Danimarca-Islanda e naturalmente il big match tra Italia e Polonia. Programma fittissimo poi per la Lega B: qui il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 15.00 con l’incontro Slovacchia-Scozia (con i primi appena di ritorno dalle finali play off delle qualificazioni agli Europei 2021). Alle ore 18.00 si proseguirà per questa lega con le partite Bulgaria-Finlandia, Galles-Irlanda e Turchia-Russia, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Austria-Irlanda del Nord, Repubblica Ceca-Israele, Romania-Norvegia e Ungheria-Serbia. Parecchie poi le sfide che ci faranno compagnia in questa domenica anche per la Lega C: alle ore 15.00 sarà la volta di Macedonia del Nord-Estonia, mentre alle ore 18.00 avranno luogo gli incontri Albania-Kazakistan, Bielorussia-Lituania e Georgia-Armenia. A chiusura ecco le ultime due partite della Lega C con fischio d’inizio previsto alle ore 20.45 e dunque Moldavia-Grecia e Slovenia-Kosovo. Sarà una domenica davvero ricca di grande calcio, assolutamente da non perdersi.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GRUPPO 1

Ore 18.00 Olanda Bosnia-Erzegovina

Ore 20.45 Italia-Polonia

CLASSIFICA: Polonia 7, Italia 6, Olanda 5, Bosnia Erzegovina 2

GRUPPO 2

Ore 20.45 Danimarca-Islanda

Ore 20.45 Belgio-Inghilterra

CLASSIFICA: Belgio 9, Danimarca 7, Inghilterra 7, Islanda 0

LEGA B

GRUPPO 1

Ore 20.45 Austria-Irlanda del Nord

Ore 20.45 Romania-Norvegia

CLASSIFICA: Austria 9, Norvegia 9, Romania 4, Irlanda del Nord 1

GRUPPO 2

Ore 15.00 Slovacchia-Scozia

Ore 20.45 Repubblica Ceca-Israele

CLASSIFICA: Scozia 10, Repubblica Ceca 6, Israele 5, Slovacchia 1

GRUPPO 3

Ore 18.00 Turchia-Russia

Ore 20.45 Ungheria-Serbia

CLASSIFICA: Russia 8, Ungheria 7, Turchia 3, Serbia 2

GRUPPO 4

Ore 18.00 Bulgaria-Finlandia

Ore 18.00 Galles-Irlanda

CLASSIFICA: Galles 10, Finlandia 9, Irlanda 2, Bulgaria 1

LEGA C

GRUPPO 2

Ore 15.00 Macedonia del Nord-Estonia

Ore 18.00 Georgia-Armenia

CLASSIFICA: Macedonia del Nord 6, Georgia 6, Armenia 5, Estonia 2

GRUPPO 3

Ore 20.45 Slovenia-Kosovo

Ore 20.45 Moldavia-Grecia

CLASSIFICA: Slovenia 10, Grecia 8, Kosovo 2, Moldavia 1

GRUPPO 4

Ore 18.00 Albania-Kazakistan

Ore 18.00 Bielorussia-Lituania

CLASSIFICA: Bielorussia 7, Lituania 5, Albania 5, Kazakistan 4



