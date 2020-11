Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score partite (5^ giornata)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LE SFIDE IN PROGRAMMA

I risultati della Nations League, per sabato 14 novembre 2020 sono quelli che ci introdurranno alla quinta e penultima giornata della fase a gironi del torneo UEFA, ormai agli sgoccioli. Saranno dunque riflettori puntati specialmente sul gruppo 4 della Lega A, dove alle ore 20.450 occorreranno le sfide Svizzera-Spagna e Germania-Ucraina, senza dubbio i match più attesi ora che i punti rimasti in palio per la classifica finale sono ben pochi ed è grande battaglia per strappare i pass che valgono la fase finale della competizione continentale. Chiaramente non saranno gli ultimi incontri a farci compagnia oggi, anzi il programma è fittissimo: per la Lega A sempre alle ore 20.45 sarà spazio per due sfide del girone E e dunque Svezia-Croazia e il super match tra Portogallo e Francia. Va ancor detto che per la Lega C, il calendario della quinta giornata di Nations League ci riserva due sfide alle ore 18.00 e dunque Cipro-Lussemburgo e Azerbaigian-Montenegro: sarà calendario importante anche per la Lega D, con cui cominceremo già alle ore 15.00 con le partite Malta-Andorra e San Marino-Gibilterra, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Lettonia-Isole Far Oer. Un programma dunque più che mai interessante: sarà un sabato dedicato ai risultati della Nations League veramente entusiasmante.

RISULTATI NATIONS LEAGUE E CLASSIFICHE: IL CONTESTO

Esaminando il programma di questo sabato tutto dedicato ai risultati della Nations league per la quinta giornata, è inevitabile fissare la nostra attenzione sulla Lega A e su i tanti match messi in calendario questa sera. Spicca allora lo scontro tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo, vincitore in carica della Nations League e i francesi di Dechampss ultimi campioni del mondo: al Da Luz sarà sicuramente sfida di altissima intensità e con tanti big del calcio europei chiamati in causa, pronti a battersi per la testa del girone 3. Non paiono però meno spettacolari le sfide Germania-Ucraina e Svizzera-Spagna: la nazionale di Loew è chiamata al riscatto dopo il pareggio rimediato con i rossocrociati nella finestra di ottobre e mentre la Spagna al contrario spera di rifarsi proprio contro gli elvetici, delusa dal KO recuperato nell’ultimo impegno in Nations League contro gli ucraini. Non saranno poi da meno le sfide delle leghe C e D che ci allieteranno oggi: non scordiamo infatti che siamo agli ultimi scampoli di questa edizione della Nations League e per alcune compagni oggi in campo si potrebbe decidere a brevissimo una eventuale promozione di categoria. Sarà quindi un sabato di grande calcio, tutto da vivere.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20.45 Svezia-Croazia

Ore 20.45 Portogallo-Francia

CLASSIFICA: Portogallo 10, Francia 10, Croazia 3, Svezia 0

GRUPPO 4

Ore 20.45 Germania-Ucraina

Ore 20.45 Svizzera-Spagna

CLASSIFICA: Spagna 7, Germania 6, Ucraina 6, Svizzera 2

LEGA C

GRUPPO 1

Ore 18.00 Azerbaigian-Montenegro

Ore 18.00 Cipro-Lussemburgo

CLASSIFICA: Lussemburgo 9, Montenegro 9, Azerbaigian 4, Cipro 1

LEGA D

GRUPPO 1

Ore 15.00 Malta-Andorra

Ore 18.00 Lettonia-Isole Far Oer

CLASSIFICA: Isole Far Oer 10, Malta 5, Lettonia 3, Andorra 2

GRUPPO 2

Ore 15.00 San Marino-Gibilterra

CLASSIFICA: Gibilterra 6, Liechtenstein 4, San Marino 1



