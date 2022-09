RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol: focus sulla Lega B, live score

RISULTATI NATIONS LEAGUE: LA LEGA B

Nei risultati di Nations League per questo sabato sono ovviamente importanti anche i gironi di Lega B: chi riuscirà ad arrivare nella massima categoria del torneo? Nel gruppo 2 l’esclusione della Russia ha reso più facile il calcolo: con una vittoria sull’Albania nel match di oggi, Israele avrebbe ottenuto la promozione aritmetica impedendo all’Islanda di fare ritorno in Lega A, con gli scandinavi che invece sarebbero favoriti in caso di pareggio o sconfitta degli israeliani (con cui hanno avuto un doppio 2-2 nelle sfide dirette) dovendo comunque battere l’Albania nell’ultima giornata. Il gruppo 4 vede invece il duello scandinavo: la Norvegia comanda con 10 punti contro i 7 della Svezia, e ha vinto entrambe le sfide dirette.

Dunque, semplice anche qui il concetto: con una vittoria in Slovenia la Norvegia sarebbe aritmeticamente promossa in Lega A, la Svezia deve non solo battere la Serbia a Belgrado ma anche sperare di recuperare punti alla sua avversaria, per poi giocarsi tutto martedì a Solna quando ospiterà la Slovenia. Potrebbe chiaramente non bastare, ma è l’unica soluzione; vedremo quello che succederà tra poco con i risultati di Nations League con questa quinta e penultima giornata della fase a gironi… (agg. di Claudio Franceschini)

IL GIORNO DI PORTOGALLO E SPAGNA!

Continua il viaggio attraverso i risultati di Nations League: siamo arrivati a sabato 24 settembre, nuovo appuntamento con quella che per tutti è la penultima giornata della fase a gironi e che dunque, già questa sera, potrebbe già consegnare qualche verdetto ufficiale circa le qualificazioni alla Final Four (per la Lega A) e le promozioni e retrocessioni tra le varie leghe, che come sappiamo costituiscono la struttura di questa competizione che, voluta e creata dalla Uefa, ha già raggiunto la sua terza edizione e torna a disputarsi dopo il tour de force dello scorso giugno, che aveva previsto ben quattro giornate in due settimane.

Questa sera sono da tenere d’occhio in particolar modo Portogallo e Spagna: le due nazionali stanno appunto lottando per un posto in semifinale (già raggiunta da entrambe in passato) ma il verdetto potrebbe essere posticipato alla sfida diretta che si giocherà a Braga tra qualche giorno. Nella Lega B vanno a caccia di promozione almeno sei nazionali ma con una (Israele) che ci è vicina e potrebbe prenderla stasera, poi ci sono appunto le zone inferiori: vedremo dunque cosa succederà nei risultati di Nations League, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa interessante serata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Nations League ci offrono allora Repubblica Ceca Portogallo e Spagna Svizzera, per la Lega A: nel gruppo 2 la Roja comanda la classifica con 8 punti davanti ai 7 dei lusitani, attenzione anche alle altre due perché, almeno sulla carta, una tra Repubblica Ceca e Svizzera potrebbe comunque prendersi la Final Four pur se sarà molto complesso, e comunque sarà solo una delle due nel caso a farlo (perché ci sarà la sfida diretta nell’ultima giornata). Ovviamente per questa sera il Portogallo rischia maggiormente.

La Spagna, che ospita una Svizzera purtroppo lontana parente di quella che ci ha eliminato dal Mondiale (o comunque ci ha costretto ai playoff) e che ancora prima aveva raggiunto i quarti degli Europei, vuole arrivare alla partita di Braga con il primo posto in classifica, così che un pareggio sia sufficiente per prendersi la semifinale. Sui risultati di Nations League ovviamente va fatta anche una considerazione già affrontata in passato: in questo momento mancano meno di due mesi alla Coppa del Mondo, di conseguenza l’appuntamento con il Qatar è quello che le nazionali qualificate o comunque le big guardano con maggiore interesse o attenzione. Il che non significa che la Nations League verrà snobbata, ma probabilmente non sarà il primo punto all’ordine del giorno…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 2

Ore 20:45 Repubblica Ceca Portogallo

Ore 20:45 Spagna Svizzera

CLASSIFICA: Spagna 8, Portogallo 7, Repubblica Ceca 4, Svizzera 3

LEGA B

GRUPPO 1

Ore 15:00 Armenia Ucraina

Ore 20:45 Scozia Irlanda

CLASSIFICA: Ucraina 7, Scozia 6, Irlanda 4, Armenia 3

GRUPPO 2

Ore 20:45 Israele Albania

CLASSIFICA: Israele 5, Islanda 3, Albania 1

GRUPPO 4

Ore 18:00 Slovenia Norvegia

Ore 20:45 Serbia Svezia

CLASSIFICA: Norvegia 10, Serbia 7, Svezia 3, Serbia 2

LEGA C

GRUPPO 2

Ore 18:00 Irlanda del Nord Kosovo

Ore 20:45 Cipro Grecia

CLASSIFICA: Grecia 12, Kosovo 6, Irlanda del Nord 2, Cipro 2











