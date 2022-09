Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, venerdì 23 settembre

RISULTATI NATIONS LEAGUE: STASERA TOCCA ALL’ITALIA!

I risultati di Nations League ci conducono a parlare delle partite che si giocano venerdì 23 settembre: torna in campo l’Italia che a San Siro affronta l’Inghilterra (ore 20:45), siamo nella penultima giornata della fase a gironi che prenderà il via alle ore 18:00, con Georgia Macedonia del Nord per la Lega C. Le partite cui assisteremo sono sette, e naturalmente il focus principale è sulla Lega A: infuria la lotta per la qualificazione alla Final Four, in questo senso Ungheria Germania potrebbe essere decisiva (anche aritmeticamente, ma dipenderà anche dagli azzurri) ma attenzione agli altri impegni, che sono comunque importanti nel definire promozioni e retrocessioni.

Vedremo tutto tra qualche ora; come sappiamo i risultati di Nations League tornano a farci compagnia dopo oltre tre mesi, perché questa competizione arrivata alla terza edizione ha preso il via a giugno con un vero e proprio tour de force, quattro giornate appena dopo la fine della stagione per i club. Adesso ci possiamo mettere nell’attesa di quello che succederà, scoprendo anche come cambieranno le classifiche dei vari gironi con particolare attenzione, come già detto, all’esito di Italia Inghilterra; nel frattempo iniziamo il nostro consueto viaggio attraverso l’analisi dei risultati di Nations League con i temi principali che emergeranno dalla serata.

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Aspettando i risultati di Nations League per questo venerdì 23 settembre possiamo allora dire che l’Ungheria potrebbe qualificarsi aritmeticamente alla Final Four. Sarebbe un risultato storico: per realizzarlo la nazionale magiara dovrà vincere in Germania e poi sperare che l’Italia non vada oltre il pareggio a San Siro, altrimenti gli azzurri potrebbero centrare il sorpasso nella sfida diretta che si giocherà tra pochi giorni. Ungheria che ha già saputo vincere 4-0 a Wolverhampton, anche se l’Inghilterra vista in questa Nations League è stata, in termini generali, lontanissima parente di quella che un anno prima aveva brillantemente raggiunto la finale degli Europei.

L’Italia invece procede nella sua fase di crescita e sperimentazione: purtroppo come sappiamo gli azzurri non giocheranno i Mondiali in Qatar, due esclusioni consecutive dalla fase finale di Coppa del Mondo fanno malissimo ma la realtà per Roberto Mancini è questa. Il nostro Commissario Tecnico sfrutta allora il momento per provare a far crescere elementi che stiano anche trovando poco spazio nei loro rispettivi club, come a giugno era stato ad esempio per Wilfried Gnonto; qualificarsi alla Final Four forse cambierebbe poco in termini di percezione del movimento e passi successivi, ma sarebbe comunque una buona soddisfazione. Staremo allora a vedere cosa ci diranno i campi per questi risultati di Nations League…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 5^ GIORNATA

LEGA A

GRUPPO 3

Ore 20:45 Germania Ungheria

Ore 20:45 Italia Inghilterra

CLASSIFICA: Ungheria 7, Germania 6, Italia 5, Inghilterra 2

LEGA B

GRUPPO 3

Ore 20:45 Bosnia Montenegro

Ore 20:45 Finlandia Romania

CLASSIFICA: Bosnia 8, Montenegro 7, Finlandia 4, Romania 3

LEGA C

GRUPPO 4

Ore 18:00 Georgia Macedonia del Nord

Ore 20:45 Bulgaria Gibilterra

CLASSIFICA: Georgia 10, Macedonia del Nord 7, Bulgaria 3, Gibilterra 1

LEGA D

GRUPPO 2

Ore 20:45 Estonia Malta

CLASSIFICA: Estonia 6, Malta 6, San Marino 0











