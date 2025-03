RISULTATI NATIONS LEAGUE, SI GIOCA!

Georgia Armenia apre il quadro del giorno per i risultati Nations League, obiettivamente il doppio confronto fra le due Nazionali caucasiche sembra essere sostanzialmente già deciso, dal momento che la Georgia ha vinto per 0-3 all’andata in Armenia grazie al gol di Kochorashvili seguito dalla doppietta di Mikautadze. Questo significa che per la Georgia sembra essere ormai praticamente certo un posto in Lega B per la prossima edizione, mentre l’Armenia dovrebbe essere destinata alla Lega C.

Parlando di spareggi e portandoci invece ai confronti fra Lega A e Lega B, il più incerto potrebbe essere Austria Serbia, nel quale si ripartirà da un pareggio per 1-1. Per tutto questo dovremo però aspettare ancora qualche ora e per Germania Italia e gli altri quarti di finale (tutti serali) ancora di più, di conseguenza adesso voliamo almeno virtualmente a Tbilisi per aprire la lunga e ricca domenica dei risultati Nations League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIORNO DECISIVO

Per i risultati Nations League saranno naturalmente decisivi i verdetti di oggi, domenica 23 marzo 2025, perché ci attendono le partite di ritorno sia dei quarti di finale – quindi per l’accesso alla Final Four – sia dei vari spareggi per determinare in quale Lega giocheranno nella prossima edizione della Uefa Nations League tutte le squadre coinvolte. Cominciamo però naturalmente dalle sfide più affascinanti, con notizie non positive per gli Azzurri, perché Germania Italia ci vedrà obbligati alla rimonta dopo la sconfitta casalinga per 1-2 giovedì sera a San Siro.

La prestazione è stata globalmente positiva, ma la Germania è stata più concreta e quindi a Dortmund stasera servirebbe un’impresa in stile semifinale mondiale 2006, anche se ovviamente la posta in palio non è paragonabile. Situazione molto delicata anche per la Francia, che deve rimontare un passivo di due gol contro la Croazia, anche se i Bleus avranno almeno il vantaggio del fattore campo oggi per i risultati Nations League a differenza nostra, in quello che è il remake della finale mondiale 2018.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, TANTE SFIDE AFFASCINANTI

Insomma, il programma sarà davvero affascinante, come già giovedì ma naturalmente oggi con in più l’importanza della sfida che determinerà il verdetto. Questo vale ad esempio anche per Spagna Olanda dopo il divertente pareggio per 2-2 in casa Orange, ma attenzione anche al Portogallo che deve cercare di ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata in Danimarca giovedì sera, perché le emozioni non sono di certo mancate già nel primo round dei risultati Nations League, per i quali ora spendiamo due parole anche sugli spareggi.

Ad esempio rischia la retrocessione in Lega B il Belgio, che nonostante il gol di Lukaku ha perso per 3-1 la prima partita contro l’Ucraina e dovrà quindi ribaltare la situazione. Molto vicina all’obiettivo è invece la Turchia di Vincenzo Montella, che ha vinto proprio per 3-1 l’andata contro l’Ungheria di Marco Rossi. Un gol di Scott McTominay ha invece dato la vittoria alla Scozia in Grecia, per cui adesso i britannici sono nettamente favoriti in questo confronto, anche se nessuno lo è come la Georgia dopo lo 0-3 esterno in Armenia.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 20.45

Francia Croazia (and. 0-2)

Germania Italia (2-1)

Portogallo Danimarca (0-1)

Spagna Olanda (2-2)

RISULTATI NATIONS LEAGUE, RITORNO SPAREGGI

Ore 15.00

Georgia Armenia (3-0)

Ore 18.00

Islanda Kosovo (1-2)

Scozia Grecia (1-0)

Serbia Austria (1-1)

Slovenia Slovacchia (0-0)

Ungheria Turchia (1-3)

Ore 20.45

Belgio Ucraina (1-3)

Irlanda Bulgaria (2-1)