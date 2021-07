Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Gregorio Paltrinieri (30 luglio)

RISULTATI NUOTO: OGGI GRANDE ATTESA PER GREGORIO PALTRINIERI

I risultati del nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, in vasca al Tokyo Acquatics Centre, saranno al centro dell’attenzione anche oggi, venerdì 30 luglio 2021, perché ci sono in programma quattro finali, più due semifinali e naturalmente anche numerose batterie. Il calendario come al solito non sarà favorevole per gli appassionati italiani, perché la sessione di semifinali e finali si disputa nel cuore della notte italiana, a cominciare dalle ore 3.30, mentre ad un orario molto più accessibile – a cominciare da mezzogiorno – avremo la sessione che tuttavia comprende solo batterie. Non perdiamo comunque tempo e vediamo subito che ci offre il calendario odierno per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dobbiamo dire che in ottica italiana sarà una giornata un po’ vuota dal momento che non avremo azzurri in gara nelle quattro finali e dunque non aggiorneremo il bottino per ora di due argenti e altrettanti bronzi, con la perla del secondo posto di Gregorio Paltrinieri negli 800 sl dopo la mononucleosi. In ogni caso, anche oggi ci sarà parecchio da divertirsi e per l’Italia da seminare verso le finali dei giorni seguenti che saranno per noi molto più stuzzicanti: servirà una levataccia notturna per vedere tutto il nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, ma ormai ci siamo abituati…

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le finali saranno quattro: i 200 rana femminili alle ore 3.41, poi a seguire nell’ordine i 200 dorso maschili, i 100 sl femminili ed infine i 200 misti maschili. I 200 rana vedono in particolare evidenza la sudafricana Tatjana Schoenmaker e la russa Evgeniia Chikunova, senza però sottovalutare le due statunitensi; i 200 dorso hanno invece come uomini di riferimento e favoriti per il podio il russo Evgeny Rylov, il britannico Luke Greenbank e l’americano Ryan Murphy; nella gara regina al femminile, sono sugli scudi le australiano Cate Campbell ed Emma McKeon, Siobhan Haughey di Hong Kong e la svedese Sarah Sjoestroem per il titolo dei 100 sl; infine nei 200 misti identifichiamo come uomini di riferimento il cinese Shun Wang, il britannico Duncan Scott e il giapponese Daiya Seto. Le emozioni non mancheranno anche in assenza di italiani in finale…

Le semifinali invece saranno quelle dei 100 farfalla maschili purtroppo senza italiani e dei 200 dorso femminili che vedranno invece in gara Margherita Panziera, a caccia della finale di domani nella specialità che le è maggiormente congeniale. Infine, all’ora di pranzo italiana la sessione delle batterie prevederà un programma molto intenso grazie ai 50 sl maschili con Santo Condorelli e Lorenzo Zazzeri, ai 50 sl femminili senza italiane, i 1500 sl maschili naturalmente con Gregorio Paltrinieri di nuovo attesissimo ma pure Domenico Acerenza ai blocchi di partenza, la staffetta 4×100 mista femminile e la staffetta 4×100 mista maschile, entrambe con i quartetti azzurri in gara a caccia della finale. Infatti nei 50 sl le batterie portano alla semifinale, mentre per i 1500 sl e per le staffette i turni sono due e si va già a caccia delle finali. Questo è il programma, che si annuncia come sempre imperdibile: tuffiamoci in tutte le emozioni del nuoto olimpico anche oggi, settima giornata di gare e sesta di finali al Tokyo Acquatics Centre.

