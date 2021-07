Risultati nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi Carraro e Pellegrini

I risultati del nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno al centro dell’attenzione anche oggi, martedì 27 luglio 2021, quando saremo di nuovo in vasca al Tokyo Acquatics Centre per finali, semifinali e batterie. Il programma come al solito non sarà favorevole per gli appassionati italiani, perché la sessione di semifinali e finali si disputa nel cuore della notte italiana, a cominciare dalle ore 3.30, mentre ad un orario molto più accessibile – attorno a mezzogiorno – avremo la sessione che tuttavia comprende solo batterie. Non perdiamo comunque tempo e vediamo subito che ci offre il calendario odierno per il nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le speranze di medaglia sono ridotte rispetto a ieri, quando l’Italia si è esaltata con l’argento della staffetta 4×100 sl maschile e il bronzo di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, ma abbiamo comunque speranze con Thomas Ceccon nei 100 dorso maschili e Martina Carraro nei 100 rana femminili, senza dimenticare le semifinali tra le quali l’appuntamento più atteso sarà quello con Federica Pellegrini nei suoi 200 stile libero femminili. Insomma, anche oggi ci sarà parecchio da divertirsi, anche se servirà una levataccia notturna per vedere tutto…

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: TUTTE LE GARE DI OGGI

Presentiamo allora tutto ciò che avremo da seguire oggi per i risultati nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Le finali saranno quattro: al maschile i 200 metri stile libero senza italiani, con il britannico Duncan Scott che ha ottenuto il miglior tempo delle semifinali davanti allo statunitense Kieran Smith e al lituano Danas Rapsys; più interessanti senza dubbio i 100 metri dorso, come detto con Thomas Ceccon che cercherà di fare la sorpresa in una gara nella quale lo statunitense Ryan Murphy e il russo Kliment Kolesnikov sembrano essere un gradino sopra a tutti gli altri, ma per il bronzo si potrebbe provare a lottare. Finale dei 100 dorso oggi anche al femminile: assenti le azzurre, le tre big di riferimento dovrebbero essere la statunitense Regan Smith, la canadese Kylie Masse e l’australiana Kaylee McKeown. I 100 rana femminili sarebbero stati attesissimi per noi, ma Benedetta Pilato è stata squalificata in batteria e Martina Carraro ha faticato in semifinale, entrando in finale con il settimo tempo, lontana soprattutto dalla sudafricana Tatjana Schoenmaker e dalla statunitense Lilly King, che saranno i due nomi di riferimento.

Le semifinali invece saranno quelle dei 200 farfalla maschili, dei 200 sl femminili e dei 200 misti femminili, con Federica Pellegrini in primo piano: servirà fare molto meglio del 15° posto in batteria per conquistare la quinta finale olimpica consecutiva. Altri semifinalisti sono Federico Burdisso e Giacomo Carini nei 200 farfalla, Ilaria Cusinato e Sara Franceschi nei 200 misti, dunque anche le semifinali saranno imperdibili oggi per il nuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Infine, all’ora di pranzo italiana la sessione delle batterie prevederà i 100 sl maschili con Thomas Ceccon e Alessandro Miressi; gli 800 sl maschili naturalmente con Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti; i 200 rana maschili; la staffetta 4×200 sl maschile naturalmente con il quartetto azzurro da definire esattamente nella sua composizione; i 200 farfalla femminili. Questo è il programma, che si annuncia come sempre imperdibile: tuffiamoci in tutte le emozioni del nuoto olimpico anche oggi, quarta giornata di gare e terza di finali al Tokyo Acquatics Centre.

