Risultati Nuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: oggi le prime finali!

DIRETTA NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI LE PRIME FINALI!

Spazio ai risultati del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e anche alle prime medaglie oggi, domenica 25 luglio: dopo dunque le prime battere occorse ieri al Tokyo Acquatics Center si comincia a fare sul serio per il nuoto in vasca e chissà che già oggi possano arrivaRe le prime soddisfazione per l’Italia. Il programma in ogni caso sarà fittissimo, con le prime finali (per le prime medaglie in questo sport ad essere assegnate nell’edizione dei Giochi) che cominceranno alle ore 3.30, con gare che si inframezzeranno a semifinali e con la batterie di un nuovo turno che invece ci faranno compagnia a partire dalle ore 12.00 italiane (quando in Giappone saranno le 19.00).

Parlando subito delle finali che ci attenderanno questa mattina, anzi notte, avremo tre protagonisti azzurri: si partirà con Alberto Razzetti nei 400 misti, poi l’immancabile Gabriele Detti nella finale dei 400 stile – e qui dovremmo anche avere le maggiori possibilità di andare a medaglia, visto che cinque anni fa il livornese era stato bronzo a Rio – e infine Ilaria Cusinato sempre nei 400 misti. Anche tante semifinali con l’Italia a splendere o almeno provarci, da Niccolò Martinenghi e Federico Poggio passando per Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi: insomma, non ci possiamo lamentare e quella di oggi con i risultati di nuoto alle Olimpiadi 2020 Tokyo potrebbe essere una grande giornata.

RISULTATI NUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL PROGRAMMA DELLE BATTERIE

E in attesa dei primi verdetti vediamo poi che cosa ci riserva il programma pomeridiano per questa domenica dedicata ai risultati del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Come detto prima, nella capitale nipponica, dopo aver consegnato le prime medaglie si tornerà in vasca alle ore 12.00 italiane per le prime batterie dei 100m rana femminili dove i riflettori saranno tutti puntati su Margherita Panziera. A seguire ecco i preliminari dei 200m stile libero uomini, dove con la squalifica di Sun Yang è caccia a aperta: dalle ore 12.34 spazio alle batterie dei 100 rana donne dove per l’Italia gareggeranno Martina Carraro e Benedetta Pilato. Proseguendo nel programma attenzione poi alla prova di 100 dorso maschili con Thomas Ceccon unico azzurro in gara, comunque pronto a vedersela contro i favoriti Rylov-Kolesnikov e anche contro il campione olimpico in carica Ryan Murphy. A chiusura le batterie dei 400m stile libero dove è scritta anche la nostra Simona Quadarella e poi le batterie maschile della 4x100m stile libero, con l’Italia qualificata.

