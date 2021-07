Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live delle gare: calcio e softball, 22 giugno

RISULTATI OLIMPIADI TOKYO 2020: ARRIVA IL CALCIO MASCHILE

I risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020 ci accompagnano nella seconda giornata: a Tokyo è giovedì 22 luglio e si parte alle ore 2:00 della notte italiana, siamo ancora in attesa della cerimonia inaugurale – manca un giorno – quando il braciere olimpico verrà accesso potremo ufficialmente dare il via alla XXXII edizione dei Giochi (iniziata tra mille difficoltà e polemiche, ma comunque finalmente iniziata) ma intanto, come da tradizione e visto che gli eventi sono davvero tanti, alcuni sport e discipline hanno già iniziato a farci compagnia.

In questa prima fase ci sarà spazio soprattutto per gli sport di squadra; ieri abbiamo vissuto l’esordio del softball (che si gioca solo come torneo femminile) e abbiamo visto l’Italia impegnata contro gli Usa, oggi le azzurre replicano perché questa competizione durerà meno di una settimana, e avremo alle ore 8:00 la sfida contro l’Australia. Non solo: giovedì 22 luglio è anche la giornata in cui prende il via il torneo di calcio maschile, a dare l’ideale partenza è Egitto Spagna che sarà alle ore 9:30 (tutti gli orari sono da considerarsi secondo il fuso di casa nostra).

RISULTATI OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI SPICCA IL CALCIO

Solo sabato 24 luglio avremo le prime gare da medaglia, ma intanto i risultati delle Olimpiadi Tokio 2020 ci presentano il torneo di calcio maschile: è sicuramente questo ad infiammare il giovedì di Tokyo, anche se le nazionali non sono le big avremo comunque grandi nomi (per esempio la Spagna, che porta sei reduci dagli Europei) e comunque è sempre di grande interesse, anche a queste latitudini dove magari si guarda ad altri sport. Poi, come detto, proseguirà il programma del softball: l’Italia si è qualificata attraverso il Preolimpico e vuole fare meglio del 2004, quando su otto nazionali era giunta all’ottavo posto.

Sarà difficile arrivare a prendersi una medaglia ma intanto fa piacere vedere le nostre ragazze nell’élite della disciplina, stretta tra gli Stati Uniti campioni del mondo in carica e il Giappone che ha ottenuto l’ultimo oro olimpico. Saranno dunque risultati delle Olimpiadi 2020 a scartamento ridotto per questo giovedì, ma tra un giorno avremo la cerimonia inaugurale e allora iniziamo a scaldare i motori…



