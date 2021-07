Risultati pallanuoto femminile/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live delle prime gare

Con oggi, sabato 24 luglio 2021 daremo il via al torneo femminile della Pallanuoto alle Olimpiadi 2020 di Tokyo, di cui dunque attendiamo i primi risultati fin dal mattino italiano. Siamo ben impazienti di lasciar parlare solo la vasca del Tatsumi Water polo Centre di Tokyo: sotto ai riflettori dunque le prime otto squadre qualificatesi al torneo, dove pure non troviamo il nome dell’Italia. Come è noto, purtroppo il Sette rosa ha fallito nella missione di qualificazione ai giochi nipponici: una grande delusione per gli appassionati tenuto poi conto che è stata solo la seconda volta che la nostra nazionale manca l’appuntamento ai cinque cerchi (la prima accadde nel 2000, quando la specialità fece il suo debutto ai Giochi). Pur senza le nostre beniamine, il torneo femminile della pallanuoto alle Olimpiadi 2020 di Tokyo si annuncia brillante e emozionante: chi dunque subito si metterà in mostra?.

RISULTATI PALLANUOTO FEMMINILE OLIMPIADI 2020 TOKYO: LE PARTITE DI OGGI

Pronti a dare il via a questa giornata dedicata ai risultati della pallanuoto femminile per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, occorre prima dare uno sguardo anche al programma ufficiale di questo primo turno, che si apre proprio oggi. Facendo dunque i giusti calcoli con il fuso orario Italia-Giappone, vediamo che primo incontro sarà atteso solo alle ore 7.00 del mattino e vedrà le padrone d i casa del Giappone contro gli Stati Uniti, oro a Rio 2016. Di fila ma solo alle ore 8.30 sarà spazio per l’incontro tra Canada e Australia, mentre alle ore 11,.20 italiane si accenderà Sud Africa-Spagna, con le iberiche argento agli ultimi mondiali di Gwangju. Ultima sfida per la giornata odierna invece è in programma alle ore 12.50 tra Cina e la selezione olimpica russa: match assolutamente da non perdersi.

RISULTATI PALLANUOTO FEMMINILE

Ore 7.00 Giappone-Stati Uniti

Ore 8.30 Canada-Australia

Ore 11.20 Sudafrica-Spagna

Ore 12.50 Cina-ROC

