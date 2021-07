Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: al via il secondo turno!

Sotto ai riflettori puntati oggi i risultati della pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020: dopo i primi verdetti arrivati per il tabellone maschile, ecco che oggi, lunedì 26 luglio 2021 sarà spazio per le sfide del secondo turno di quello femminile, dove pure non ha trovato acceso il Setterosa. Pur senza l’Italia la competizione si sta facendo davvero avvincente e non vediamo l’ora di ridare la parola alla casta del Tatsumi Waterpolo Center di Tokyo. Pure va detto che gli appassionati italiani non saranno costretti oggi a una vera e propria levataccia: nonostante le ben sette ore di fuso orario, vediamo sul calandro ufficiale che il primi incontro sarà alle ore 7.00 del mattino. Ultima sfida della giornata prevista invece alle ore 12.50.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI SECONDO TURNO DONNE

Date le prime indicazioni per non perderci nemmeno un minuto di questa giornata dedicata ai risultati della Pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, andiamo a vedere che ci dice il programma. Come detto prima sfida sarà di prima mattino e vedrà contrapposte Stati Uniti e Cina: per gli USA già un’ottima occasione per andar in fuga nella classifica del girone B, dopo al vittoria strappata al Giappone al debutto. Solo alle ore 8.30 sarà di scena Russia Ungheria, con le magiare nette favorite pur essendo solo al debutto in questa competizione a cinque cerchi: alle ore 11.20 spazio invece per Australia-Olanda, dove le Aussie sono pronte a bissare la buona prestazione del debutto. A chiusura della giornata la sfida tra Spagna e Canada, con le iberiche, argento agli ultimi mondiali del 2019 super favorite.

RISULTATI PALLANUOTO

07:00 USA-Cina

08:30 Russia-Ungheria

11:20 Australia-Olanda

12:50 Spagna-Canada

LEGGI ANCHE:

