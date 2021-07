Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: in vasca il Settebello!

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: OGGI IL 3^ TURNO

Ancora spazio per i risultati della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: con oggi giovedi 29 luglio si accenderà il terzo turno della fase a giorni e dunque si comincia davvero a a fare sul serio per questo torneo. La fase finale infatti non è lontana e con oggi verranno assegnati punti pesanti per la qualificazione ai quarti di finale (che pure cominceranno solo il prossimo 4 agosto. Serve dunque la massima concentrazione oggi, in primis per il Settebello di Sandro Campagna, oggi impegnato contro gli Stati Uniti, capolista del girone A del torneo. Gli azzurri, che pure sono campioni del mondo in carica (ma il mondiale è stato disputato nel 2019) infatti non sono partiti con il favore del pronostico ma per il momento stanno regalando grandi emozioni alle Olimpiadi di Tokyo 2020: serve dunque proseguire su tale strada e strappare il prima possibile il pass per i quarti.

PALLANUOTO, IL PROGRAMMA OLIMPIADI TOKYO 2020

Andiamo dunque ora a vedere che ci riserverà questo giovedi riservato ai risultati della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al solito il programma sarà fittissimo e al Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo pure si comincerà molto presto. Facendo i dovuti calcoli con il fuso orario italiano ecco che prima sfida è attesa già per le ore 3.00 del mattino italiano tra Ungheria e Sudafrica e solo alle ore 4.30 avremo poi Spagna e Kazakistan, mentre Italia-Stati uniti, big match da non perdersi è previsto per le ore 7.00 italiane . L’attenzione degli appassionati poi sarà tutta sulla storia sfida tra Croazia e Montenegro, in vasca alle ore 8.30: un incontro da non perdersi tra due giganti di questo sport e pure gran favoriti per le medaglie a cinque cerchi. Proseguendo nel programma, vedano che per il girone A alle ore 11.20 avremo poi Grecia e Giappone: a chiudere il quadro dei risultato la sfida bollente tra Serbia e Australia, prevista invece per le ore 12.50.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020

03:00 Ungheria-Sudafrica

04:30 Spagna-Kazakistan

07:00 USA-Italia

08:30 Croazia-Montenegro

11:20 Grecia-Giappone

12:50 Serbia-Australia

