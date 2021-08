Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Italia Serbia per l’impresa

Riflettori puntati sui risultati della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi mercoledì 4 agosto 2021 infatti avranno luogo gli incontri validi per i quarti di finale per la competizione a cinque cerchi e dove pure sarà protagonista l’Italia del ct Sandro Campagna. Siamo dunque nelle fasi più calde della manifestazione e ora è chiesto a tutti un decisivo passo in più: in palio i biglietti per le semifinali, a cui pure sono diverse le selezioni gran favorite. I riflettori naturalmente saranno sulla Settebello: partito non col favore del pronostico, la nostra nazionale pure ci sta regalando grandissime emozioni e pur con il titolo di campione del mondo (vinto però nel 2019) ora a pronta a conquistarsi un posto anche nella semifinale a cinque cerchi. Pure l’impresa contro la Serbia non sarà facile: vediamo però ora che ci riserva il calendario generale di questo mercoledì, dedicato ai risultati della pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: GLI INCONTRI

Al solito si comincerà molto presto al Tatsumi Water polo park di Tokyo: primo incontro per i quarti di finale della pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 sarà già alle ore 7.00 del mattino italiano. Ad aprire le danze la bella sfida tra Stati Uniti e Spagna con gli iberici vice campioni del mondo in carica, pronti all’exploit contro gli americani, affatto favoriti sulla carta. Solo alle ore 8.30 invece si accenderà l’incontro tra Grecia e Montenegro, certo tra i più attesi, considerando il valore e pure l’ampia tradizione delle due nazionali. Alle ore 11.20 sarà la volta di Italia Serbia, con gli azzurri pronti a realizzare l’impresa contro la nazionale del ct Dejan Savic, pure campionessa olimpica in carica. A chiudere il quadro alle ore 12.5 la sfida tra Ungheria e Croazia, altro incontro da non perdersi, conoscendo le singolarità e pure il palmares delle due nazionali: chi tra i magiari campioni d’Europa in carica e i croati, argento a Rio 2016 avrà la meglio?

RISULTATI PALLANUOTO

07:00 USA-Spagna

08:30 Grecia-Montenegro

11:20 Italia-Serbia

12:50 Ungheria-Croazia

