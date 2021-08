Risultati pallanuoto Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi semifinali e Italia-Usa

I risultati della pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono imperdibili oggi, venerdì 6 agosto 2021, perché siamo giunti ormai alle semifinali del torneo maschile, partite che saranno anticipate dai match per i piazzamenti in classifica tra il quinto e l’ottavo posto per il torneo maschile, e ci avviamo verso la finale. I gironi sono ormai ampiamente alle spalle e ieri si sono conclusi i quarti che hanno visto questi risultati: Ungheria-Croazia 15-11, Grecia-Montenegro 10-4, Serbia-Italia 10-6, Spagna-Stati Uniti 12-8, con sconfitta dunque pesante per il nostro Settebello campione del Mondo in carica, che però ha incassato un ko dai fortissimi serbi, onestamente forse la squadra di riferimento in circolazione. Oggi per quanto riguarda i piazzamenti quinto-ottavo posto alle ore 7.00 italiane ci sarà Montenegro-Croazia, seguita da Italia-Stati Uniti alle ore 11.20, partita che ci interessa particolarmente.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI

I risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 andranno dunque oggi a comporre il quadro delle finaliste del torneo maschile in base ai verdetti delle semifinali, che saranno le due partite principali oggi e andremo adesso a presentare in breve e che nel programma si alterneranno con i match di consolazione, anche se con posta in palio decisamente più importante. Alle ore 8.30 italiane sarà la volta di Grecia-Ungheria. Alle ore 12.50 italiane ci sarà invece Serbia-Spagna. Chi vedremo in finale? Di certo la pallanuoto si conferma un feudo europeo, i pronostici sono assai incerti. Ricordiamo tutti gli appuntamenti con i match decisivi. La finale per l’oro sarà domenica 8 agosto alle 9.30 italiane, quella per il bronzo alle 6.40, la sfida per il quinto e il sesto posto alle 4.00 italiane, mentre quella per settimo e ottavo posto alle ore 2.30.

