RISULTATI PALLANUOTO/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta: Russia ko con gli USA

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: USA ELIMINANO RUSSIA

Ed eccoci con i risultati aggiornati della pallanuoto femminile, che oggi, giovedì 5 agosto 2021, mette sul piatto delle partite davvero interessanti ed estremamente affascinanti per tradizione e cultura. La prima è già stata giocata e ha visto gli USA trionfare ai danni della Russia, piegata sul risultato di 15-11. Si infrange quindi per le giocatrici russe il sogno di proseguire la propria avventura alle Olimpiadi di Tokyo2020. La rincorsa della Russia, dunque si ferma qui, mentre le americane si godono l’accesso alla finale. Resta da capire chi affronterà gli USA nel prossimo appuntamento delle Olimpiadi, lo scopriremo solo al termine di Spagna Ungheria, in programma oggi alle ore 12.50 italiane. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: BIG MATCH RUSSIA STATI UNITI

I risultati della pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 sono imperdibili oggi, giovedì 5 agosto 2021, perché siamo giunti ormai alle semifinali del torneo femminile. I gironi sono ormai ampiamente alle spalle, due giorni fa le donne hanno disputato i quarti di finale, primo turno ad eliminazione diretta, ora ecco le semifinali e di conseguenza siamo nel pieno della lotta per le medaglie. Chi vince sarà certo del podio e sabato giocherà la finalissima per il primo e il secondo posto, mentre le due squadre sconfitte potranno comunque provare a consolarsi perché per loro ci sarà naturalmente sabato la finale terzo posto con la medaglia di bronzo in palio. Presso lo Tokyo Tatsumi International Swimming Center la posta in palio è dunque altissima nel torneo femminile di pallanuoto, che vede purtroppo assente l’Italia, il nostro Setterosa che appena cinque anni fa aveva ottenuto una fantastica medaglia d’argento a Rio 2016. Ciò non toglie che siamo naturalmente giunti a un momento assai importante per i risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020: scopriamo allora quali sono le due semifinali. Si comincerà alle ore 8.30 italiane con Russia Stati Uniti, partita inevitabilmente mai banale in qualsiasi sport, anche se nella pallanuoto potremmo considerare favoriti gli Usa, campionesse olimpiche in carica.

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: LE SEMIFINALI

I risultati pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 andranno dunque oggi a comporre il quadro delle finaliste del torneo femminile in base ai verdetti delle semifinali. Alle ore 12.50 italiane sarà la volta di Spagna Ungheria, una grande classica della pallanuoto europea che le iberiche hanno raggiunto sconfiggendo come da previsioni la Cina, mentre l’Ungheria ha vinto bene contro l’Olanda e adesso è chiamata ad un’altra grande sfida. Queste saranno le due sfide principali, quelle che naturalmente attireranno l’attenzione degli appassionati di pallanuoto in tutto il mondo, anche chi non è purtroppo più coinvolto dalla competizione. Non dobbiamo però del tutto dimenticare il fatto che per le sconfitte dei quarti di finale c’è il torneo di consolazione per la classificazione dal quinto all’ottavo posto: alle ore 7.00 si gioca Cina Olanda mentre alle ore 11.20 sarà la volta di Australia Canada. Le squadre vincitrici di queste due partite giocheranno sabato per il quinto e sesto posto, chi perde invece dovrà accontentarsi di tornare in acqua per il settimo oppure l’ottavo posto sabato.

