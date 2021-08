Risultati pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, Settebello per il primato!

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 prendono il via alle ore 3:00 di lunedì 2 agosto, naturalmente fuso italiano: è proprio Italia Ungheria a inaugurare un programma che prevede sei partite, che porteranno a compimento la fase a gironi del torneo. Possiamo allora citare brevemente il fatto che nel gruppo A, oltre al match del Settebello, si giocheranno Grecia Usa (ore 4:30) e Giappone Sudafrica (ore 11:20) mentre nel gruppo B il programma prevede Serbia Montenegro (ore 07:00), Spagna Croazia (ore 8:30) e Australia Kazakhstan (ore 12:50).

VIDEO/ Marcell Jacobs medaglia d'oro 100 metri: 9 secondi e 80, è record europeo

Avremo dunque le otto nazionali qualificate ai quarti: per il momento alcune di queste sono già sicure del pass ma bisogna definire ancora il tabellone, perché ogni singola partita potrebbe cambiare le carte in tavola. Vedremo dunque cosa succederà con i risultati di pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020, nella speranza che l’Italia – almeno sulla carta – possa avere un accoppiamento più abbordabile nei quarti di finale del torneo.

Nicole Daza, compagna Marcell Jacobs/ La coppia ha due bambini, Anthony e Megan

RISULTATI PALLANUOTO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

È ancora tutta in divenire la situazione nei risultati di pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020. Il gruppo A vede l’Italia al comando, ma il Settebello – già qualificato ai quarti – potrebbe anche precipitare in terza posizione in caso di sconfitta contro l’Ungheria e una Grecia da almeno un punto contro gli Usa, che sono già certi del loro quarto posto non migliorabile, avendo perso la sfida diretta contro i magiari. Nel gruppo B invece la Spagna sarebbe prima con un pareggio ma affronta la Croazia, che battendola si prenderebbe il primato; alle spalle poi arrivano Serbia e Montenegro che hanno gli stessi punti (4) e sperano in qualcosa di meglio, entrambe però hanno perso contro la Croazia e dunque sarà uno spareggio per evitare il quarto posto. Avendo parlato dei possibili incroci, dobbiamo comunque dire che fare i calcoli è impossibile: anche potendo, le varie nazionali non saprebbero davvero quale squadra sia meglio o peggio affrontare nei quarti, il discorso vale chiaramente anche per un’Italia che al momento giocherebbe contro il Montenegro e in caso di secondo posto affronterebbe la Serbia, entrambe sono nazionali battibili ma che mettono comunque paura, soprattutto perché i quarti di finale alle Olimpiadi Tokyo 2020 saranno partite secche in cui anche il minimo dettaglio potrebbe fare la differenza. Si tratta dunque di aspettare per scoprire quello che succederà…

LEGGI ANCHE:

MARCELL JACOBS, ORO 100 METRI/ Diretta Olimpiadi Tokyo 2020, 9''80 e vittoria storica

© RIPRODUZIONE RISERVATA