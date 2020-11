Risultati PlayOff Qualificazioni Europei 2021/ Diretta gol live score: oggi le finali

RISULTATI PLAY OFF QUALIFICAZIONE EUROPEI: OGGI LE FINALI

Sono riflettori puntati oggi, giovedi 12 novembre 2020, sui risultati per le finali play off delle Qualificazioni agli Europei 2020. Dopo lunga attesa, visti anche gli inevitabili ritardi dovuti all’esplosione della pandemia da coronavirus in tutta Europa, ecco che conosceremo le ultime nazionali che avranno accesso al tabellone finale della competizione europea, il cui via è atteso per il prossimo giugno: e chiaramente siamo davvero impazienti di dare la parola al campo. Vedendo il programma ufficiale, va subito detto che saranno solo 4 gli incontri in calendario – uno per i rimanenti 4 biglietti che valgono gli Europei 2021, che saranno per la prima volta, itineranti – e che il calendario è piuttosto semplice. Alle ore 18.00 sarà la sfida tra Georgia e Macedonia del nord ad aprire i battenti tra le mura della Dinamo Arena di Tbilisi: alle ore 20.45 saranno sotto ai riflettori invece gli altri tre incontri e dunque Irlanda del Nord-Slovacchia, Serbia-Scozia e Ungheria-Islanda.

RISULTATI PLAY OFF QUALIFICAZIONI EUROPEI 2021: IL CONTESTO

Nella trepidante attesa di dare la parola al campo e dunque di scoprire i risultati delle finali dei play off per le qualificazioni agli Europei 2021, occorre senza dubbio fare un passo rientro e vedere il contesto generale in cui si inseriscono queste sfide. Come è ben noto, il torneo di qualificazione a Euro2020 (diventato poi Euro 21 visto l’inevitabile slittamento dovuto all’emergenza sanitaria) si è concluso da gran tempo: già conosciamo le 20 squadre (Italia compresa) che classificatesi ai primi due posti di ogni girone, saranno in campo il prossimo giugno. Pure la Uefa, riformando la formula del torneo, per gli ultimi 4 pass a disposizione ha previsto una sorta di play off, con le nazionali che saranno le miglior classificate nel ranking complessivo di ciascuna lega della Nations League 2018-19 (o le nazionali che le seguono se queste hanno già strappato il pass di qualificazione). Delle 16 nazionali previste, ecco che solo 8 avranno oggi l’opportunità, l’ultima e l’unica, di entrare nella prossima fase, quella finale del torneo: e chissà chi tra queste riuscirà a fare la storia.

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI EUROPEI

Ore 18.00 Georgia-Macedonia del Nord

Ore 20.45 Irlanda del Nord-Slovacchia

Ore 20.45 Serbia-Scozia

Ore 20.45 Ungheria-Islanda



