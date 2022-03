Risultati playoff qualificazioni Mondiali 2022/ Diretta gol live score: le due finali

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: ECCO LE DUE FINALI!

I risultati dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022 ci consegneranno, a partire dalle ore 20:45 di martedì 29 marzo, altre due nazionali che voleranno alla fase finale della Coppa del Mondo in Qatar: le partite sono Polonia Svezia (a Chorzow) e Portogallo Macedonia del Nord (a Porto) e sono ovviamente la risultante delle semifinali giocate lo scorso giovedì. Purtroppo, bisogna dire che questa sarebbe dovuta essere la serata dell’Italia: invece, complice la clamorosa sconfitta contro la Macedonia del Nord (in casa), gli azzurri per il secondo Mondiale consecutivo dovranno sedersi sul divano e guardare giocare le altre.

Un flop totale del quale è giusto parlare in separata sede – come del resto si è iniziato a fare anche prima del fischio finale a Palermo; qui invece dobbiamo dare spazio alle quattro nazionali che si giocano la qualificazione ai Mondiali 2022 attraverso le finali dei playoff, ricordando che i match avrebbero dovuto essere tre ma il terzo, sempre che si giocherà, verrà recuperato al massimo a giugno. Tuffiamoci dunque nell’atmosfera dei risultati dei playoff nelle qualificazioni Mondiali 2022, provando a fare qualche analisi accurata sui temi principali che emergeranno da questa serata.

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque è tempo di scoprire, attraverso i risultati dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022, quali nazionali andranno a giocare in Qatar il prossimo inverno. La presenza della Svezia è un altro doloroso ricordo per l’Italia, perché cinque anni fa gli scandinavi ci avevano eliminato nel doppio confronto e già allora era stata una Caporetto, ma in pochi immaginavano che le cose sarebbero andate ancora peggio (perché, va detto francamente e con tutto il rispetto possibile, la Macedonia del Nord è una nazionale decisamente inferiore agli scandinavi di allora). Sia come sia la Svezia ci riproverà, sperando di poter contare anche su Zlatan Ibrahimovic che non ha giocato la semifinale contro la Repubblica Ceca, vinta ai supplementari grazie a un gol dell’ex Palermo Quaison.

La Polonia non ha giocato la sua semifinale per l’esclusione della Russia, ma non è rimasta ferma disputando un’amichevole contro la Scozia che è terminata in parità; difficile dire chi sia favorito, certo i polacchi possono contare su Lewandowski e questo non è certo male. Nell’altra semifinale, facile dire che il Portogallo avrà vita facile ma i lusitani avevano già mancato il primo match point qualificazione, facendosi rimontare e battere in casa dalla Serbia; adesso Cristiano Ronaldo e compagni sanno che la Macedonia del Nord ci crede e dovranno stare bene attenti, anche perché contro la Turchia hanno vinto 3-1 ma la vittoria è stata meno “limpida” di quanto appaia, visto che sul 2-1 i turchi hanno sbagliato un rigore che avrebbe potuto cambiare la storia della partita. Come sempre sarà il campo a dirci quello che succederà, e allora aspettiamo che per i risultati dei playoff per le qualificazioni Mondiali 2022 le due finali prendano il via…

RISULTATI PLAYOFF QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, FINALI

Ore 20:45 Polonia Svezia

Ore 20:45 Portogallo Macedonia del Nord











