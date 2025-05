RISULTATI PLAYOFF SERIE B: L’ANDATA DELLE SEMIFINALI!

È di nuovo tempo di risultati playoff Serie B: anche il campionato cadetto, come quello di Serie C, vive una post season molto rapida e ci conduce questa sera, mercoledì 21 maggio, alle due semifinali di andata. Si giocano entrambe alle ore 20:30 e sono Catanzaro Spezia e Juve Stabia Cremonese: possiamo allora dire che sia stato confermato il pronostico nel primo turno, a superare l’ostacolo dei quarti di finale (possiamo dirlo così) sono state le squadre meglio piazzate in classifica e dunque Catanzaro e Juve Stabia tornano in campo oggi per l’andata delle semifinali, che giocheranno in casa come da regolamento.

Infatti, questa volta il miglior piazzamento in classifica compete a Spezia e Cremonese, rispettivamente terza e quarta al termine della stagione regolare: saranno loro a potersi permettere di avere una differenza reti in parità e andare comunque a disputare la finale per la promozione, un vantaggio che certo non è indifferente ma che bisognerà vedere se sarà poi confermato sul campo. Intanto nei risultati playoff Serie B per l’andata delle semifinali abbiamo Catanzaro e Juve Stabia che dovranno provare a prendersi una vittoria casalinga, così da avere maggiori possibilità di proseguire la corsa.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B: IL CONTESTO DELLE SEMIFINALI

Siamo dunque molto vicini a vivere i risultati playoff Serie B, il contesto è molto interessante e ci dice che le due semifinali si giocano tra le squadre migliori della classifica, naturalmente tra quelle qualificate alla post season visto che Sassuolo e Pisa hanno ottenuto la promozione diretta. Per Cremonese e Catanzaro sarà la seconda stagione consecutiva in semifinale: l’anno scorso si erano incrociate tra loro e, dopo il 2-2 del Nicola Ceravolo, i grigiorossi avevano mostrato la loro superiorità vincendo 4-1 allo Zini, anche se non era bastato visto che la promozione era andata al Venezia.

La Juve Stabia ha raggiunto una bellissima semifinale partendo da neopromossa, cosa che era riuscita al già citato Catanzaro nella passata stagione; gran salto in avanti anche per lo Spezia, che nel 2024 si era salvato all’ultima giornata mentre ora ha concretamente conteso il secondo posto e la Serie A immediata al Pisa fino a poche settimane dal termine. Il pronostico, anche abbastanza ovviamente, dice Spezia e Cremonese ma come già detto non è un fatto scontato, noi sappiamo che dobbiamo stare a vedere quello che ci diranno i campi e allora possiamo finalmente metterci comodi, prende il via la serata dedicata ai risultati playoff Serie B!

RISULTATI PLAYOFF SERIE B: ANDATA SEMIFINALI

Ore 20:30 Catanzaro Spezia

Ore 20:30 Juve Stabia Cremonese