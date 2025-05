RISULTATI PLAYOFF SERIE B: SARA’ JUVE STABIA CREMONESE Una giornata ricca di emozioni quella valida per i Playoff di ritorno di serie B e gode il Sud con due vittorie molto importanti. Dopo il Catanzaro anche la Juve Stabia avanza al turno successivo, battuto per 1 a 0 il Palermo che è la prima eliminata di lusso della competizione, una vittoria quella delle Vespe davvero meritata. RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ La Samp è IN C! Diretta gol live score (oggi 13 maggio 2025) Dopo un primo tempo avaro di grandi emozioni decide la rete di Adorante nella ripresa con l’attaccante che sfrutta un grave errore difensivo degli avversari. Gara ferma per qualche minuto a causa di un malore ad un tifoso ma la gara non si sblocca ed anzi vede un assalto avaro di emozioni con il Palermo statico e piuttosto timido. Ora la Juve Stabia affronterà la Cremonese al prossimo turno (Agg. Mario Tramo) DIRETTA/ Mantova Catanzaro (risultato finale 0-0): lombardi salvi (Serie B, 13 maggio 2025) RISULTATI PLAYOFF SERIE B: PALERMO IN DIFFICOLTA’ Il primo tempo del match di serie B tra Juve Stabia e Palermo si è concluso sul risultato di 0 a 0 con i padroni di casa che con questo risultato sarebbero qualificati al turno successivo. Dominio totale della Juve Stabia, un palo di Mussolini e diverse azioni con Audero come migliore dei suoi per gli ospiti. Troppo poco finora per il Palermo chiamato ad una reazione per non venire fuori in una clamorosa eliminazione al primo turno Playoff (Agg. Mario Tramo) RISULTATI PLAYOFF SERIE B: CATANZARO IN SEMIFINALE

Il primo play-off di Serie B di questa stagione è terminato con la vittoria del Catanzaro contro il Cesena. Il team calabrese ha staccato il pass per la semifinale contro lo Spezia con il gol realizzato ad inizio secondo tempo dal solito Iemmello. Anche se bisogna dire che il match l’ha iniziato meglio il team romagnolo.

Nei primi minuti minuti della gara, infatti, il Cesena ha cercato di portarsi il vantaggio, ma il Catanzaro si è riusciuto a difendere bene. Da segnalare che i romagnoli hanno sbagliato anche un calcio di rigore con Shpendi: ottimo l’intervento di Pigliacelli. Il Catanzaro, quindi, sifderà lo Spezia in semifinale (Agg.WIlliam Scuotto).

RISULTATI PLAYOFF SERIE B: SI GIOCA A CATANZARO

Abbiamo evidenziato il ruolo delle neopromosse nei risultati playoff Serie B, possiamo aggiungere d’altronde che le quattro squadre arrivate dalla Serie C si sono salvate, mentre clamorosamente hanno sofferto di più le retrocesse dalla Serie A (con l’eccezione naturalmente del Sassuolo), perché Frosinone e Salernitana si giocheranno la salvezza al playout e una delle due di conseguenza dovrà retrocedere. Chi invece era già in Serie B l’anno scorso sono naturalmente Catanzaro e Palermo, che anzi erano ai playoff pure dodici mesi fa.

Calabresi e siciliani superarono entrambi il primo turno, battendo rispettivamente il Brescia e la Sampdoria per accedere alle semifinali, dove tuttavia il Catanzaro fu eliminato dalla Cremonese (che curiosamente fu quarta anche l’anno scorso) e il Palermo si dovette arrendere al Venezia, che poi avrebbe vinto la finale conquistando la promozione in Serie A. Come comincerà invece oggi il nuovo cammino dei risultati playoff Serie B? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI SI PARTE CON IL PRIMO TURNO

Comincia l’avventura in compagnia dei risultati playoff Serie B, oggi sabato 17 maggio 2025 si disputeranno infatti le due partite per il primo turno, che come al solito coinvolgerà le squadre che al termine della stagione regolare si sono classificate dal quinto all’ottavo posto, mentre sono esentate Spezia e Cremonese, che entreranno in scena solamente a partire dalle semifinali in virtù dei rispettivi piazzamenti al terzo e al quarto posto. Per chi perderà oggi, l’obiettivo inseguito per tutta la stagione svanirà in una sola sera, ma anche questo è il fascino dei risultati playoff Serie B.

Per essere ancora più precisi, l’eliminazione potrebbe capitare anche con un pareggio: il regolamento infatti prevede che si disputino i tempi supplementari in caso di segno X al 90’ minuto, ma se anche al 120’ dovesse sussistere la parità, non verranno battuti i calci di rigore, perché andrà avanti la squadra meglio classificata in campionato, che è anche quella che gioca in casa. Appuntamento alle ore 17.15 con Catanzaro Cesena e alle ore 19.30 con Juve Stabia Palermo, il vantaggio sarebbe quindi per calabresi e campani.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B: IL BALLO DELLE NEOPROMOSSE

Possiamo allora evidenziare che saranno protagoniste oggi dei risultati playoff Serie B ben due squadre che nella scorsa stagione sono state promosse dalla Serie C. Il salto di categoria non ha fatto soffrire Juve Stabia e Cesena, che anzi adesso possono addirittura sognare il doppio salto di categoria, anche se ovviamente per fare ciò servirà vincere questi playoff. La Juve Stabia intanto avrà il vantaggio almeno nel primo turno grazie al quinto posto, blindato definitivamente martedì sera con il pareggio che entrerà nella storia per avere sancito la retrocessione della Sampdoria.

Il Cesena invece ha ottenuto la certezza di un posto nei risultati playoff Serie B con la vittoria nel derby contro il Modena, che ha pure fruttato il sorpasso sul Palermo e quindi il settimo posto, anche se i romagnoli saranno comunque impegnati in trasferta e saranno quindi obbligati stasera a vincere a Catanzaro per ribaltare il fattore campo. In ogni caso entrambe le neopromosse hanno disputato un campionato eccellente e ora proveranno ad aggiungere altri capitoli alla loro avventura…

RISULTATI PLAYOFF SERIE B, PRIMO TURNO

ore 17.15 Catanzaro Cesena 1-0 risultato finale

ore 19.30 Juve Stabia Palermo 1-0 risultato finale