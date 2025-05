RISULTATI PLAYOFF SERIE B: OGGI IL RITORNO DELLE SEMIFINALI

Una sfida che sembra già decisa e l’altra nella quale potrebbe davvero succedere di tutto: così si presentano, almeno secondo logica, i risultati playoff Serie B in vista delle partite di ritorno delle semifinali che si giocheranno oggi, domenica 25 maggio 2025. Dobbiamo concedere la copertina all’appuntamento delle ore 17.15 con Cremonese Juve Stabia, non solamente perché sarà la prima partita in ordine cronologico. Infatti mercoledì sera la partita d’andata in Campania ha visto la vittoria casalinga per 2-1 della Juve Stabia e i giochi sono di conseguenza apertissimi.

Per la Cremonese è stato fondamentale il gol di Johnsen che ha consentito di dimezzare le distanze dopo le reti di Pierobon e Adorante. Questo significa che ai grigiorossi lombardi adesso basterebbe una vittoria di misura nei risultati playoff Serie B, grazie al miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare, anche se ovviamente ci sono buone possibilità anche per la Juve Stabia, che scenderà in campo allo stadio Giovanni Zini sapendo di avere a propria disposizione due risultati su tre per raggiungere l’agognata finale.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B: SPEZIA CON UN PIEDE IN FINALE

Il discorso dovrebbe essere molto diverso per Spezia Catanzaro, che ci farà compagnia alle ore 19.30 per i risultati playoff Serie B. Infatti, mercoledì sera i liguri sono andati a vincere per 0-2 in Calabria grazie ai gol nel secondo tempo di Di Serio e Francesco Pio Esposito, motivo per cui adesso lo Spezia potrebbe addirittura permettersi di perdere con un massimo di due gol di scarto davanti al proprio pubblico raggiungendo comunque la finale, che invece per il Catanzaro appare un’impresa praticamente ai limiti dell’impossibile.

La variabile potrebbe essere proprio questa: se lo Spezia si considerasse già arrivato, potrebbe sottovalutare l’impegno, ma sarebbe un errore madornale. Di certo si è notata anche più del previsto la differenza fra la terza e la sesta in classifica, con lo Spezia che ha validamente dimostrato di poter avere qualcosa in più rispetto al Catanzaro, anche se naturalmente la qualificazione va raggiunta con il verdetto dei risultati playoff Serie B di questa sera anche allo stadio Alberto Picco.

RISULTATI PLAYOFF SERIE B, RITORNO SEMIFINALI

Ore 17.15 Cremonese Juve Stabia (and. 1-2)

Ore 19.30 Spezia Catanzaro (and. 2-0)