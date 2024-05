RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ L’esordio del Catania! Diretta gol live score fase nazionale (14 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, FOCUS SUL CATANIA

Abbiamo parlato delle terze classificate, l’altra squadra che entrerà in scena a partire da oggi per i risultati playoff Serie C è naturalmente il Catania, in qualità di vincitore della Coppa Italia di Serie C. Sappiamo che si è trattato di una stagione molto sofferta per i siciliani, che hanno ottenuto questa grande gioia in Coppa Italia, ma hanno sofferto parecchio in campionato, dove hanno dovuto faticare parecchio per raggiungere la salvezza ed evitare guai grossi.

Adesso tuttavia il Catania può provare ad approfittare di quel successo, che da regolamento ha garantito gli etnei la partecipazione ai playoff, per di più entrando in gioco nella fase nazionale e da testa di serie, sebbene contro una rivale che evidentemente in campionato ha fatto meglio. L’incrocio è particolare, perché si tratta della neonata Atalanta U23, che ha fatto benissimo nel suo primo anno di esistenza e adesso vuole approfittare di un sorteggio che, visto in ottica nerazzurra, potrebbe essere favorevole, se si pensa che i giovani bergamaschi hanno fatto 14 punti in più. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INIZIA LA FASE NAZIONALE

I risultati playoff Serie C entrano sempre più nel vivo, perché restano sempre meno squadre in lizza per l’ultima promozione in palio dal campionato di Serie C 2023-2024 e logicamente la corsa al sogno si fa sempre più intensa. Per la precisione, ci attendono le cinque partite d’andata del primo turno della fase nazionale oggi, martedì 14 maggio 2024: la formula è ormai consolidata, dopo i primi due turni ancora suddivisi fra i tre gironi, c’è stato un sorteggio per abbinare le dieci squadre coinvolte in questo turno, cioè le sei qualificate sabato sera più il Catania vincitore della Coppa Italia di Serie C e le tre terze in classifica dei gruppi.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci attenderà stasera per i risultati playoff Serie C, pur ricordando che siamo all’andata e quindi naturalmente i verdetti saranno emessi solamente sabato sera. Quattro partite su cinque inizieranno alle ore 20.30 e si tratterà di Perugia Carrarese, Taranto Vicenza, Juventus U23 Casertana e Atalanta U23 Catania, mentre per esigenze televisive si giocherà alle ore 21.00 Triestina Benevento; possiamo osservare che c’è un solo incrocio tra squadre che arrivano dallo stesso gruppo, cioè Perugia Carrarese, che erano entrambe nel girone B.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, FOCUS SULLE TERZE

Spendiamo allora qualche parola sulle terze classificate dei tre gironi, che saranno protagoniste particolarmente attese dei risultati playoff Serie C in questa fase. Andando in ordine di gruppo, possiamo parlare innanzitutto del Vicenza, terzo nel girone A che ha avuto rapporti di forza molto chiari, per cui i biancorossi veneti sono rimasti piuttosto lontani dalle prime due e certamente non in lotta per la promozione diretta, però pure con ottimo margine su chi inseguiva, quindi una terza posizione più che meritata, che però adesso consegna le insidie dell’incrocio con il Taranto, che senza penalizzazione sarebbe stato a sua volta testa di serie in questo turno.

Nel girone B abbiamo la Carrarese, che a sua volta è stata terza senza discussioni, anche se nelle ultime giornate si è avvicinata parecchio alla Torres, seconda. Come già accennato, ai toscani toccherà l’incrocio con il Perugia e quindi le due formazioni si conoscono molto bene arrivando dallo stesso gruppo, nel quale la Carrarese ha chiuso ben 10 punti avanti. Infine il Benevento, che in un girone C senza dubbio più serrato ha chiuso appunto al terzo posto e adesso proverà a giocarsi questo turno contro la Triestina con i vantaggi che il migliore piazzamento in campionato assegna a chi stasera dovrà giocare l’andata in trasferta.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, ANDATA 1° TURNO NAZIONALE

ore 20.30

Perugia Carrarese

Taranto Vicenza

Juventus U23 Casertana

Atalanta U23 Catania

ore 21.00

Triestina Benevento











