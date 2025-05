RISULTATI PLAYOFF SERIE C: SI GIOCA A CROTONE

In anticipo rispetto alle altre partite per la concomitanza in città di un altro evento, Crotone Vicenza ci offrirà un meraviglioso inizio di domenica per i risultati playoff Serie C. Da tre stagioni consecutive la promozione tramite playoff va ad una squadra che era stata terza nel proprio girone di stagione regolare: non ribaltoni clamorosi, ma quanto basta per parlare della “maledizione” delle seconde, che non festeggiano dalla promozione dell’Alessandria nel 2021 da seconda del girone A.

Quest’anno la certezza è che invece non sarà promossa una terza, perché clamorosamente FeralpiSalò, Torres e Monopoli sono tutte uscite immediatamente di scena, di conseguenza in lizza con le tre seconde abbiamo due quarte (Crotone e Pescara), due seste (Giana Erminio e Vis Pesaro) e addirittura un’ottava, cioè l’Atalanta U23. Insomma, di sorprese ce ne sono già state, ne vivremo ancora delle altre con i risultati playoff Serie C? Oggi inizieremo a capirci di più! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SONO RIMASTE IN OTTO!

Entrano in gioco anche le seconde della stagione regolare, i risultati playoff Serie C quindi entrano nella fase decisiva da oggi, domenica 18 maggio 2025: abbiamo le cinque squadre che sono emerse dal turno precedente più le tre seconde che fanno il debutto, di fatto quindi cominciano i quarti di finale, anche se formalmente si chiama secondo turno della fase nazionale. Si gioca su andata e ritorno e in caso di parità di risultato avrà la meglio la testa di serie, cioè chi giocherà in casa il match di ritorno di mercoledì prossimo. Chi invece gioca oggi in casa dovrà fare meglio sui 180 minuti per proseguire il sogno della promozione.

Le teste di serie nei risultati playoff Serie C saranno naturalmente le tre seconde (che però dovranno fare i conti con la lunga sosta dopo la fine della stagione regolare) e in aggiunta anche il Pescara, la migliore delle squadre che hanno superato il turno precedente, anche se per il Delfino con tanti brividi contro il Catania. Curiosamente, quello degli abruzzesi sarà anche l’unico abbinamento tra due squadre che arrivano dallo stesso gruppo (cioè il girone B) con Vis Pesaro Pescara, alle ore 18.15 di oggi pomeriggio.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: FOCUS SULLE SECONDE

Le altre partite per i risultati playoff Serie C vedranno invece giocare in trasferta le tre seconde: parliamo per la precisione di Atalanta U23 Audace Cerignola, Giana Erminio Ternana e Crotone Vicenza, che anticipa le altre alle ore 16.00 sicuramente si conquista la palma dell’incrocio più prestigioso in questo secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2024-2025, considerati i trascorsi di calabresi e veneti. Attenzione però anche alle altre sfide, che saranno intriganti per più di un motivo.

Atalanta U23 e Giana Erminio infatti sono state meravigliose protagoniste dei turni precedenti di questi playoff e proveranno a proseguire sulle ali dell’entusiasmo senza nulla da perdere, perché bergamaschi e milanesi sono già andati più avanti di quanto si potesse prevedere e lo hanno pure fatto in maniera più che autorevole. Insomma, Audace Cerignola e Ternana non avranno una ripartenza facile dopo tre settimane di sosta, una variabile mai da sottovalutare a questo punto dei risultati playoff Serie C…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, ANDATA 2° TURNO FASE NAZIONALE

Ore 16.00

IN CORSO Crotone Vicenza 0-1 (46′ Leverbe)

Ore 18.15

Atalanta U23 Audace Cerignola

Giana Erminio Ternana

Vis Pesaro Pescara