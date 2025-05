RISULTATI PLAYOFF SERIE C: ECCOCI ALLE SEMIFINALI

Sono rimaste solamente in quattro, i risultati playoff Serie C si fanno sempre più importanti perché oggi, domenica 25 maggio 2025, sono in programma le due partite d’andata delle semifinali di questa lunga maratona calcistica che ha già operato una selezione enorme, riducendo da 28 ad appena quattro le squadre in lizza per l’ultima promozione in Serie B, per fare compagnia alle vincitrici dei tre gironi. Annotiamo subito che si tratta di Audace Cerignola Pescara e Vicenza Ternana, con andata oggi in Puglia e in Veneto alle ore 20.00 e il ritorno a campi invertiti che sarà in programma mercoledì 28.

Innanzitutto, onore alle seconde, che hanno superato tutte il turno precedente, evitando le insidie della pausa piuttosto lunga dopo la fine della stagione regolare. Discorso opposto per le terze, già tutte fuori gioco, l’intrusa (per così dire) è quindi il Pescara, che comunque parte dal quarto posto nel girone B. I valori del campionato quindi sono stati sostanzialmente confermati finora dai risultati playoff Serie C, ora vedremo se le seconde sfateranno il tabù degli ultimi anni, oppure se il Delfino farà il colpo.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: CHE COSA ASPETTARCI?

Audace Cerignola Pescara può essere considerata la sfida “a sorpresa” nei risultati playoff Serie C. Sorpresa molto relativa, sia chiaro, perché pugliesi e abruzzesi sono ottimi protagonisti di questo campionato, però magari l’Audace Cerignola non era atteso così in alto con il secondo posto nella stagione regolare del girone C, mentre il Pescara è adesso la squadra che è partita dal piazzamento più basso in questi playoff. Il Delfino però ha superato benissimo la doppia sfida contro la Vis Pesaro ed è quindi in grande forma, mentre per il Cerignola ci sono stati brividi contro l’Atalanta U23.

Vicenza Ternana è invece la sfida più “nobile” in questi risultati playoff Serie C, non fosse altro perché mette di fronte due seconde nei rispettivi gironi. I veneti hanno debuttato molto bene in questi playoff, eliminando in modo netto il Crotone in una sfida che forse sarebbe stato lecito attendersi più combattuta, mentre per gli umbri ci sono stati più brividi del previsto contro l’eccellente Giana Erminio, che ha davvero sfiorato un’impresa clamorosa, ma alla fine ha incassato la rimonta della Ternana, che così si è guadagnata la semifinale contro il Vicenza.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: ANDATA SEMIFINALI

Ore 20.00

Audace Cerignola Pescara

Vicenza Ternana