RISULTATI PLAYOFF SERIE C: AL VIA LA FASE NAZIONALE!

I risultati playoff Serie C hanno un programma davvero serrato, perché sono tante le partite da giocare: siamo arrivati alla fase nazionale, e da qui si comincia a ragionare in termini di andata e ritorno ma sempre con lo stesso regolamento, vale a dire che in caso di differenza pari, in questo caso nella somma delle due gare, a passare il turno sarà la squadra meglio piazzata in classifica e cioè quella che oggi domenica 11 maggio sarà in trasferta, avendo così la possibilità di giocare in casa la partita di ritorno.

Va anche detto che le seconde gare, quelle che determineranno le cinque qualificazioni al secondo turno della fase nazionale, saranno già mercoledì 14 maggio: il calendario è fitto.

Andiamo dunque a scoprire quali siano le partite: oltre alle sei qualificate dal secondo turno, i risultati playoff Serie C segnano l’esordio nel tabellone delle terze classificate di ciascun girone, quindi Feralpisalò, Torres e Monopoli, e del Rimini che avendo vinto la Coppa Italia Serie C ha guadagnato l’accesso a questo turno.

I romagnoli affronteranno la Vis Pesaro già reduce dal blitz di Arezzo; è l’unica sfida “interna” a un girone, le altre sono novità almeno per quanto riguarda il campionato e la stagione e certamente stuzzica Catania Pescara che profuma di serie superiori, mentre l’Atalanta U23 ospita la Torres e la Giana Erminio il Monopoli, Crotone Feralpisalò è un altro big match.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: INCROCI INTRIGANTI

Non vediamo l’ora di assistere a queste cinque partite di andata nel primo turno della fase nazionale, i risultati playoff Serie C stanno per entrare nel loro momento decisivo e infatti dopo questo doppio confronto resteranno solo tre squadre a dover entrare in gioco, si tratterà di Vicenza, Ternana e Audace Cerignola che si sono piazzate al secondo posto nel rispettivo girone.

Riguardo invece i match di oggi, le aspettative sono piuttosto alte: per regolamento e per come è andata la stagione le favorite non possono che essere le squadre che giocano l’andata in trasferta, tuttavia realtà come Catania e Crotone hanno tutto per fare il grande colpo e anche l’Atalanta U23, per il modo in cui ha saputo ribaltare l’Albinoleffe.

Al termine di questa doppia sfida le compagini che resteranno in corsa per la quarta promozione in Serie B saranno solo otto; il percorso sta giungendo alla sua conclusione ma i risultati playoff Serie C devono dirci ancora molto, in andata e ritorno chiaramente le cose possono essere ben diverse da come le abbiamo viste nei primi due turni, anche perché (al netto della citata Vis Pesaro Rimini) si affrontano realtà che non si sono conosciute durante la stagione e questo può essere un vantaggio o uno svantaggio, saranno i campi a rivelarci tutto tra poco quando finalmente si potrà giocare per i risultati playoff Serie C.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: ANDATA 1° TURNO NAZIONALE

Atalanta U23 Torres

Catania Pescara

Crotone Feralpisalò

Giana Erminio Monopoli

Vis Pesaro Rimini