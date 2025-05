RISULTATI PLAYOFF SERIE C: AL VIA IL SECONDO TURNO!

Eccoci ai risultati playoff Serie C per il secondo turno di questo percorso che, iniziato domenica, ci condurrà verso la terza promozione in cadetteria: archiviate quelle di Padova, Entella e Avellino, che hanno vinto il rispettivo girone e adesso si stanno sfidando nella Supercoppa di categoria, i risultati playoff Serie C ci consegnano sei partite che, alle ore 20:00 di mercoledì 7 maggio, si giocano appunto per il secondo turno: ancora una volta siamo in regime di gara secca, di conseguenza non è previsto un ritorno ma nemmeno tempi supplementari o calci di rigore, in caso di parità si qualificherà la squadra meglio posizionata nella classifica della stagione regolare, che è quella che giocherà in casa questa sera.

Arriviamo da una domenica particolarmente intensa, che ci ha anche regalato risultati roboanti; ora le nove squadre che sono riuscite a passare il turno hanno raggiunto le tre che si sono classificate al quarto posto, vale a dire l’Albinoleffe per il girone A, il Pescara per il girone B e il Crotone per il girone C. Dopo questo secondo turno, lo ricordiamo, si entrerà finalmente nella fase nazionale dei playoff e non ci saranno più limitazioni legate ai gironi; intanto però bisogna naturalmente stabilire quello che succederà sui campi questa sera, e allora possiamo iniziare il nostro viaggio nei risultati playoff Serie C presentando le partite che tra poco si giocheranno per il secondo turno.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: TANTI INCROCI INTRIGANTI

Dunque i risultati playoff Serie C stanno per consegnarci sei partite entusiasmanti, rese ancor più incerte dal fatto che si giochi su gara secca: certamente i titoli del primo turno se li è presi la Juventus Next Gen che, qualificata alla post season grazie a una grande rimonta, è andata a vincere 5-1 a Benevento e dunque si è dimostrata in particolare condizione, adesso però per i ragazzi di Massimo Brambilla la fase nazionale dei playoff passa attraverso una complicatissima trasferta a Crotone perché gli squali sono forse tra i principali favoriti per la promozione, al netto delle squadre che devono ancora entrare in corsa e lo faranno nei prossimi turni.

Attenzione anche alla sorpresa Pianese, che va a Pescara contro il Delfino che già in campionato ha avuto un calo sensibile e non è riuscita nemmeno ad entrare nelle prime tre squadre del girone B; e poi alla Giana Erminio, che aveva il fattore campo ma ha comunque avuto la meglio sulla Virtus Verona che era particolarmente in forma. Per quanto riguarda le squadre che esordiscono stasera nei risultati playoff Serie C, l’Albinoleffe ha un interessante derby contro l’Atalanta U23 che è andata a vincere a Trento: possiamo forse considerare questo come big match nel secondo turno, ma anche altre partite sono molto interessanti come ad esempio Catania Potenza, con gli etnei che vogliono finalmente fare ritorno in Serie B.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: SECONDO TURNO

Ore 20:00 Albinoleffe Atalanta U23

Ore 20:00 Arezzo Vis Pesaro

Ore 20:00 Catania Potenza

Ore 20:00 Crotone Juventus Next Gen

Ore 20:00 Pescara Pianese

Ore 20:00 Renate Giana Erminio