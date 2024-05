RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Il caso del Catania e della Coppa, diretta gol live score (oggi 7 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL CASO DEL CATANIA

Nei risultati playoff Serie C non vedremo protagonista questa sera il Catania, ma ne possiamo comunque parlare: gli etnei infatti hanno vinto la Coppa Italia Serie C e quindi, come stabilisce il regolamento, si sono qualificati di diritto alla post season che inizieranno dal primo turno della fase nazionale. Di fatto, il Catania ha fatto scalare la quarta classificata del girone C: sarà dunque primo turno invece di secondo come toccato alle altre (che, ricordiamo, sono Triestina e Perugia). Il Catania rappresenta quest’anno un caso curioso, perché fino all’ultima giornata ha rischiato di non giocare i playoff: sarebbe stato così se fosse arrivato ai playout, che avrebbero avuto la meglio secondo il regolamento.

Gli etnei però hanno battuto il Benevento, il Potenza ha pareggiato in casa contro la Virtus Francavilla mentre l’Acr Messina ha perso a Monopoli la sfida diretta: dunque Catania non solo salvo, ma per l’appunto con la possibilità di far valere la vittoria della Coppa Italia Serie C avvicinando il sogno promozione. Sarà difficile per quanto visto nel corso della stagione, stiamo pur sempre parlando di una squadra che ha fatto appena 45 punti in 38 giornate e ha faticato parecchio, ma come detto i risultati playoff Serie C possono sempre riservare sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO IL PRIMO TURNO!

Finalmente ci siamo, i risultati dei playoff Serie C sono attualità: martedì 7 maggio alle ore 20:30 (la sola Picerno Crotone inizierà alle ore 21:00) scatta il primo turno di un percorso davvero lungo, che già negli ultimi anni ci ha fatto compagnia e del quale dunque conosciamo la formula. Alla fine, resterà solo una squadra: sarà la quarta promossa in Serie B dopo le tre (Mantova, Cesena e Juve Stabia) che hanno vinto il loro girone e sono già salite di categoria, affrontandosi in questi giorni per la Supercoppa.

Come detto, i risultati di Serie C rappresentano una sorta di campionato a parte: quello che è successo nella stagione regolare conta per il tabellone e per definire certi rapporti, ma ora è tutto diverso. Nel corso degli ultimi anni abbiamo visto alcune corazzate mancare l’appuntamento con la promozione: basti pensare alle due finali perse dal Padova, o a una Reggiana che avrebbe meritato il grande salto già dal girone ma non è riuscita nemmeno ad arrivare in fondo alla post season. Sarà un percorso sfiancante, che seguiremo passo dopo passo: si comincia da qui, i primi turni prevedono ancora partite tra squadre dello stesso girone e allora analizziamo meglio i risultati dei playoff Serie C.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL CONTESTO

Addentrandoci nel quadro dei risultati playoff Serie C dobbiamo appunto definire il regolamento: il primo turno viene disputato tra le squadre che si sono classificate tra il quinto e il decimo posto nella stagione regolare, per l’appunto all’interno del singolo girone. Saranno partite di sola andata: il fattore campo va alla società con il miglior piazzamento al termine delle 38 giornate, e chiaramente a qualificarsi al turno successivo sarà la vincitrice della sfida. Tuttavia, non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore: in caso di parità avanzerà, anche qui, la squadra messa meglio in classifica che dunque ha due risultati su tre a disposizione e anche il vantaggio del campo.

Ci sono tutti i presupposti per un pronostico fissato, in realtà i blitz in trasferta ci sono stati e sempre ci saranno, perché in gara secca può succedere di tutto, molto dipende dallo stato di forma delle sfidanti e in più certi accoppiamenti potrebbero favorire, sullo specifico confronto, qualche squadra che abbia avuto un percorso peggiore ma si accoppi meglio con la rivale diretta. Insomma: i risultati playoff Serie C saranno tutti da vivere, e noi non vediamo l’ora di farlo.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: 1° TURNO

Ore 20:30 Atalanta U23 Trento

Ore 20:30 Audace Cerignola Giugliano

Ore 20:30 Giana Erminio Pro Vercelli

Ore 20:30 Gubbio Rimini

Ore 20:30 Juventus U23 Arezzo

Ore 20:30 Legnago Salus Lumezzane

Ore 20:30 Pescara Pontedera

Ore 20:30 Taranto Latina

Ore 21:00 Picerno Crotone











