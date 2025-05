RISULTATI PLAYOFF SERIE C: VINCONO LE SQUADRE B!

Al termine delle partite iniziate alle ore 20:00, analizziamo ora i risultati playoff Serie C più recenti in questo primo turno preliminare. I ragazzi della Juventus Next Gen annichiliscono il Benevento vincendo in trasferta per 5 a 1 e spegnendo così i sogni di promozione dei giallorossi mentre alla Vis Pesaro basta invece solo un pareggio per 1 a 1 così da eliminare il Pontedera. Superano il turno dei playoff promozione pure l’Arezzo, che stende il Gubbio per 3 a 1, il Catania, che ha sconfitto il Giugliano per 3 a 2, ed il Potenza, vincente nel derby col Picerno per 2 a 0. Vincoo invece in trasferta ed eliminano i padroni di casa sia la Pianese, 1 a 0 sul campo del Pineto, che i giovani dell’Atalanta U23, capaci di sconfiggre il Trento al Briamasco per 2 a 1. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

LE PRIME DUE QUALIFICATE!

Nei risultati playoff Serie C possiamo parlare delle prime due squadre che sono qualificate al secondo turno che, lo ricordiamo, si giocherà ancora all’interno dei singoli gironi: Giana Erminio e Renate rispettano il pronostico e sfruttano il fattore campo e la possibilità di due risultati a disposizione per proseguire idealmente la loro marcia verso la promozione, che sarebbe storica per entrambe queste realtà dell’hinterland milanese. Del regolamento approfitta in pieno il Renate, che pareggia 0-0 contro l’Arzignano e si qualifica appunto per il miglior posizionamento nella classifica del girone A; vittoria invece per la Giana Erminio contro la Virtus Verona.

Possiamo fare un applauso anche alle due squadre eliminate, soprattutto alla Virtus Verona che ad un certo punto ha cambiato passo; non è però bastato per avere il fattore campo nel primo turno, e dunque nei risultati playoff Serie C avanza la Giana Erminio. Adesso vedremo cosa succederà nelle sette partite che ci attendono alle ore 20:00, e con le quali questo secondo turno della post season si concluderà; la strada verso la terza promozione tuttavia è ancora molto lunga e ricca di potenziali sorprese… (agg. di Claudio Franceschini)

OGGI IN CAMPO PER IL 1° TURNO

Comincia la lunga avventura in compagnia dei risultati playoff Serie C, che poi in realtà per molti lunga non sarà affatto. Oggi, domenica 4 maggio 2025, ci attendono infatti le nove partite valide per il primo turno: sono sfide in partita secca e questo significa che le squadre sconfitte usciranno di scena già oggi, dopo appena 90 minuti in più dopo la fine della stagione regolare. Intanto diamo una buona notizia: non ci sono stati rinvii, come quasi sempre era successo negli scorsi anni. Dopo il caos di ben due squadre fallite in corso d’opera, già questa è una boccata d’ossigeno.

La formula è la stessa degli scorsi anni, per cui ricordiamo che per i risultati playoff Serie C oggi non sono previsti supplementari o rigori. In caso di pareggio al triplice fischio finale, passerà il turno la squadra meglio classificata, che è anche la squadra che gode del fattore campo – quindi, chi gioca in trasferta deve per forza vincere. Quanto al programma, ecco che due partite avranno inizio già alle ore 17:30 e si tratterà di Giana Erminio Virtus Verona e Renate Arzignano, quindi due match del girone A, una doppia sfida Lombardia-Veneto che dovrebbe vedere favorite le compagini lombarde.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: BEN SETTE PARTITE IN SERATA

Le altre sette partite per i risultati playoff Serie C saranno invece fissate alle ore 20.00, per una serata che sarà ricchissima di verdetti. Il girone C metterà il “carico” di squadre particolarmente blasonate come Catania e Benevento, con i campani che ospiteranno la Juventus Next Gen nel match che forse più di tutti potrebbe attirare l’attenzione. Occhi anche sul Gubbio, che sarà di scena ad Arezzo e deve ringraziare il Rimini per la sua presenza nella post-season pur avendo chiuso all’undicesimo posto nel girone B.

I romagnoli (noni) hanno infatti vinto la Coppa Italia di Serie C, prendendosi un posto nella fase nazionale dei playoff e regalando un posto in più a disposizione per il proprio girone, che è andato come da regolamento all’undicesima, cioè appunto il Gubbio. Infine ci permettiamo una citazione per Pineto Pianese, sfida tra due delle realtà più piccole del calcio professionistico, che però hanno disputato un ottimo campionato e adesso si meritano di giocarsi un sogno nei risultati playoff Serie C!

RISULTATI PLAYOFF SERIE C 1° TURNO

Ore 17:30

RISULTATO FINALE Giana Erminio Virtus Verona 1-0

RISULTATO FINALE Renate Arzignano 0-0

Ore 20:00

RISULTATO FINALE Arezzo Gubbio 3-1

RISULTATO FINALE Benevento Juventus U23 1-5

RISULTATO FINALE Catania Giugliano 3-2

RISULTATO FINALE Pineto Pianese 0-1

RISULTATO FINALE Potenza Picerno 2-0

RISULTATO FINALE Trento Atalanta U23 1-2

RISULTATO FINALE Vis Pesaro Pontedera 1-1