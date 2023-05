RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Il focus sulle due sorprese, diretta gol live score

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: LE SORPRESE

Aspettando che i risultati dei playoff Serie C animino questo lunedì sera, possiamo senza dubbio dire che le due grandi sorprese in questo primo turno della fase nazionale siano Pro Sesto e Audace Cerignola. I milanesi sono rimasti in corsa per la promozione diretta a lungo, prima di avere un calo e soprattutto vedere l’aumento di passo da parte della Feralpisalò. Va però ricordato che la Pro Sesto l’anno scorso era stata costretta a giocare il playout per non retrocedere: il salto di qualità è stato straordinario in pochi mesi, e adesso giustamente questa società può continuare a sognare.

Come l’Audace Cerignola, che è una neopromossa e ha stupito tutti per il passo tenuto nel girone C: se c’era ancora bisogno di conferme, queste sono arrivate giovedì scorso quando i gialloblu hanno dominato il derby contro il ben più esperto Foggia, prendendosi un 4-1 che li avvicina sensibilmente ai quarti di finale playoff. Insomma, queste due squadre sono pronte a fare il passo avanti: la situazione di partenza è molto diversa ma potremmo trovare sia la Pro Sesto che l’Audace Cerignola nelle otto sopravvissute e in corsa per la terza promozione in Serie B, vedremo cosa ci diranno i campi tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI ANDRÀ AI QUARTI?

I risultati dei playoff di Serie C tornano a farci compagnia lunedì 22 maggio: anche oggi si gioca in contemporanea e le cinque partite previste andranno in scena alle ore 20:30. Sono naturalmente quelle di ritorno per il primo turno della fase nazionale: ricordiamo che si tratta di Entella Gubbio, Foggia Audace Cerignola, Lecco Ancona, Pescara Virtus Verona e Vicenza Pro Sesto. Come abbiamo già visto nei turni precedenti, a qualificarsi sono le squadre piazzate meglio in classifica in caso di differenza reti in parità: dunque, quelle che oggi giocano in casa.

La situazione però è diversa da campo a campo, come appunto si vede analizzando i risultati dei playoff di Serie C: a Pescara e Lecco si parte da un pareggio (sempre per 2-2) maturato lo scorso giovedì, mentre nelle altre tre partite chi oggi è in trasferta difende la vittoria, con la Pro Sesto che però non può perdere (pur avendo due risultati su tre a disposizione), l’Ancona che può farlo con una rete di scarto e l’Audace Cerignola che può permettersi di andare sotto di due marcature allo Zaccheria. Staremo a vedere cosa ci diranno i campi tra poco…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Stiamo dunque per tornare in campo per vivere i risultati dei playoff di Serie C. Come detto, l’Audace Cerignola ha un piede nei quarti di finale: la sorprendente matricola pugliese ha dominato il derby di andata vincendolo per 4-1, dunque adesso il Foggia non può che ottenere un successo con almeno tre gol di margine per volare al prossimo turno dei playoff. Ne ha bisogno due la Virtus Entella, che fino all’ultimo o quasi è stata in corsa per la promozione diretta ma ha perso 2-0 a Gubbio, contro gli umbri che si sono ritrovati proprio nel momento importante della stagione.

La Pro Sesto ha continuato a stupire battendo il Vicenza, ma come già detto il LaneRossi può anche vincere con una rete di scarto per proseguire la sua corsa, cosa che essendo al Romeo Menti ne fa inevitabilmente la favorita per questa sera. Infine abbiamo Lecco Ancona e Pescara Virtus Verona: chi vince vai ai quarti di finale, un pareggio qualificherebbe bluceleste e Delfino che, appunto, hanno ottenuto più punti nella classifica del loro girone e possono giocare davanti a loro pubblico, un ulteriore vantaggio che però naturalmente non ha ancora chiuso la contesa a loro favore…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: RITORNO 1° TURNO NAZIONALE

Ore 20:30 Entella Gubbio (andata 0-2)

Ore 20:30 Foggia Audace Cerignola (andata 1-4)

Ore 20:30 Lecco Ancona (andata 2-2)

Ore 20:30 Pescara Virtus Verona (andata 2-2)

Ore 20:30 Vicenza Pro Sesto (andata 1-2)











