RISULTATI PLAYOFF SERIE C: PASSANO GIANA ERMINIO, ATALANTA U23, VIS PESARO, PESCARA E CROTONE

Arrivano i verdetti del primo turno nazionale dei playoff di Serie C che hanno appena visto il finale su tutti i campi delle gare di ritorno. Si conferma il risultato dell’andata a Monopoli con i padroni di casa che crollano davanti alla Giana Erminio e subiscono un altro 1 a 3 che qualifica i lombardi. Passa anche l’Atalanta U23 che perde in casa della Torres ma dopo la larga vittoria per 7 a 1 che qualifica i bergamaschi al prossimo turno. In bilico fino all’ultimo ma risolta da un rete di Tonin, invece, la sfida tra Pescara e Catania con gli ospiti che erano riusciti ad andare in vantaggio prima al 70′ con Di Gennaro e poi con Montalto al 96′ ma non è bastato.

Partita molto equilibrata anche a Rimini con la Vis Pesaro che riesce a superare il turno segnando quattro gol e respingendo il tentativo di rimonta dei padroni di casa. Si chiude solo al 96′, invece, la sfida tra Feralpisalò e Crotone con i calabresi che riescono a superare il turno grazie ad una difesa attenta capace di limitare i danni del continuo attacco dei padroni di casa. (Agg. di Andrea Marino)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: TRIS DELLA VIS PESARO!

Dopo i primi 45 minuti di gioco cambiano i risultati playoff Serie C con diversi campi che vedono risultati diversi. A Salò, dopo un primo tempo in favore della Feralpisalò, il Crotone è riuscito a sbloccare il match grazie ad una rete di Vitale che ha trovato la risposta di Zennaro chiudendo i primi 45′ in parità. Tanti gol a Rimini con i padroni di casa sotto di tre reti contro la Vis Pesaro che è riuscita a sfruttare dieci minuti di blackout dei biancorossi per segnare con Paganini, Di Paola e Okoro prima di subire il gol di Langella alla fine del primo tempo. La partita si è sbloccata anche tra Torres e Atalanta U23 con Djamanca che ha portato avanti i padroni di casa costretti a rimontare il 7 a 1 subito all’andata.

Finiscono entrambe 0 a 0 le sfide di Pescara e Monopoli. Gli abruzzesi stanno tenendo a bada il Catania che è chiamato a rimontare lo 0 a 1 subito all’andata. Discorso diverso per i pugliesi che si trovano a dover rimontare il 3 a 1 subito all’andata contro la Giana Erminio ma, un’espulsione al 43′ di Bizzotto sta complicando la partita. (Agg. di Andrea Marino)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: SI COMINCIA!

Le partite che si giocano per i risultati playoff Serie C sono dietro l’angolo: si procede spediti verso i quarti di finale di un tabellone che si concluderà con la quarta promozione stagionale in Serie B, e rispetto allo scorso anno ci sono solo due squadre che possono replicare il loro risultato. Per la Torres, visto il pesantissimo ko di Caravaggio, è ormai una chimera ma giova ricordare che i sassaresi erano entrati in corsa proprio ai quarti, essendo arrivati secondi nel girone B, ed erano stati eliminati subito a causa del singolo gol subito a Benevento, dunque nei fatti ripeterebbero il cammino della passata stagione senza riuscire a superare alcun turno.

Il Catania invece aveva vinto la Coppa Italia e quindi era andato direttamente alla fase nazionale; dopo aver eliminato proprio l’Atalanta U23 (doppio 0-1 e posizione nel tabellone che aveva fatto la differenza), gli etnei avevano incrociato l’Avellino e lo avevano battuto 1-0 al Massimino, ma gli irpini avevano girato tutto grazie al 2-1 al Partenio. Adesso il Catania deve vincere necessariamente a Pescara con due gol di scarto, altra impresa difficile ma certamente molto più alla portata rispetto a quella che attende la Torres; lasciamo che siamo i campi a parlare perché finalmente è arrivato il momento, per i risultati playoff Serie C si può giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LE PARTITE DI RITORNO!

Il quadro dei risultati playoff Serie C ci conduce, alle ore 20.00 di mercoledì 14 maggio quando si giocheranno tutte le cinque partite, alla scoperta delle squadre che supereranno il primo turno della fase nazionale: le gare di ritorno sono in programma tra poco e allora bisogna ricordare il regolamento, che di fatto è identico a quello dei primi due turni anche se rispetto a 180 minuti e non gara secca. Il primo criterio è la differenza reti; se al termine delle partite di ritorno questa dovesse essere in parità – anche qui non esiste più il valore doppio sui gol segnati in trasferta – la squadra che si qualificherà ai quarti di finale sarà quella meglio piazzata nelle classifiche della stagione regolare.

Ovvero, quella che può giocare le gare di oggi in casa: un ulteriore vantaggio, soprattutto adesso chi ha vinto all’andata può anche permettersi di perdere a patto che appunto non sia superato nella differenza reti, ma due risultati a disposizione li ha anche il Rimini che al Tonino Benelli è riuscito a pareggiare per 1-1 contro la Vis Pesaro. Non resta allora che aspettare l’esito di questi risultati playoff Serie C, dopo aver parlato della formula dobbiamo inevitabilmente addentrarci nello specifico di quanto abbiamo visto la scorsa domenica e iniziare a fare le nostre ipotesi su chi potrebbe proseguire la corsa verso la promozione in Serie B.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: LO SCENARIO

Balza all’occhio, scrutando i risultati playoff Serie C, il clamoroso 7-1 con cui l’Atalanta U23 ha demolito la Torres a Caravaggio: in una serata infausta i sassaresi hanno gettato alle ortiche uno splendido percorso, questo sempre che non riescano a ribaltare il risultato con l’obbligo di vincere almeno 6-0, un’impresa che francamente appare fuori portata e che d’altro canto ci ha anche detto di come l’Atalanta U23 possa essere devastante. È sicuramente messo bene anche il Pescara, unico a vincere in trasferta all’andata: il Delfino si è preso un 1-0 al Massimino e ora può anche perdere con una rete di margine ed essere comunque ai quarti, sembra che Silvio Baldini si sia davvero ritrovato sul più bello.

Le altre due partite che completano il quadro dei risultati playoff Serie C ripartono da un identico scenario: una vittoria per 3-1 della squadra che stasera è in trasferta, nello specifico si tratta del Crotone nei confronti della Feralpisalò e della Giana Erminio che ha battuto il Monopoli. Leoni del Garda e Gabbiani hanno una sola possibilità, ovvero quella di prendersi il successo con almeno due gol di scarto. È chiaramente un esito alla portata ma sarà il campo a dircelo, adesso dobbiamo metterci comodi e aspettare che per i risultati playoff Serie C si torni davvero a giocare per il ritorno del primo turno della fase nazionale.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: RITORNO 1° TURNO NAZIONALE

FINALE Feralpisalò Crotone (andata 1-3) – 2-1: 28′ Vitale (C), 42′ Zennaro (F), 51′ Di Molfetta (F)

FINALE Monopoli Giana Erminio (andata 1-3) – 1-3: 50′ Bruschi (M), 58′ Tirelli (G), 65′ Marotta (G), 76′ Stuckler (G)

FINALE Pescara Catania (andata 1-0) – 1-2: 70′ Di Gennaro (C), 79′ Tonin (P), 96′ Montalto (C)

FINALE Rimini Vis Pesaro (andata 1-1) – 3-4: 28′ Paganini (V), 32′ Di Paola (V), 36′ Okoro (V), 45′ Langella (R), 57′ aut. Bove (R), 87′ Tavernaro (V), 96′ rig. Parigi (R)

FINALE Torres Atalanta U23 (andata 1-7) – 2-1 : 42′ e 66′ Varela (T), 96′ Scheffer (A)