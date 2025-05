RISULTATI PLAYOFF SERIE C, SERA DI VERDETTI

Stasera rimarranno solamente in quattro, i risultati playoff Serie C sono ad un momento determinante perché oggi, mercoledì 21 maggio 2025, sono in programma le partite di ritorno del secondo turno della fase nazionale, che praticamente sono i quarti di finale, come tifosi e appassionati sanno benissimo. La situazione più favorevole è quella del Pescara, che domenica ha vinto per 2-4 sul campo della Vis Pesaro e quindi oggi giocherà in casa con un margine di due gol di vantaggio, che sembra un’ipoteca sulla semifinale.

Ne approfittiamo per ricordare che il regolamento concede un vantaggio alle teste di serie che giocano il ritorno in casa, quindi i risultati playoff Serie C dovrebbero vedere la Vis Pesaro vincere con addirittura tre gol di scarto per ribaltare la situazione. Un bel vantaggio è anche quello del Vicenza, che all’andata ha già vinto a Crotone e quindi potrebbe permettersi questa sera anche una sconfitta di misura casalinga al Menti contro i calabresi – ricordando che il fischio d’inizio sarà alle ore 20.00 per ogni partita.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, ECCO LE SFIDE PIÙ INCERTE

Nelle altre due sfide potrebbe esserci più incertezza, almeno sulla carta, perché non ha vantaggi chi giocherà in casa il ritorno per i risultati playoff Serie C. Si riparte da un pareggio per 0-0 fra Audace Cerignola e Atalanta U23, che non hanno trovato il gol domenica a Bergamo. I pugliesi hanno comunque due risultati su tre davanti al pubblico amico, ma la seconda squadra dei bergamaschi ha già fatto meraviglie in trasferta nei turni precedenti e quindi a Cerignola sono consapevoli che non sarà di certo una passeggiata di salute questa sera.

Infine, attenzione a una potenziale sorpresa clamorosa nei risultati playoff Serie C. La Giana Erminio è sempre più la sorpresa di questi emozionanti spareggi e domenica a Gorgonzola ha vinto per 1-0 contro la Ternana, che di conseguenza questa sera dovrà necessariamente vincere per ribaltare la situazione. Impresa non impossibile, ma con tanta pressione sulle spalle dei rossoverdi, mentre gli ospiti giocheranno con la leggerezza di chi vuole continuare a sognare un traguardo che sembrava impossibile.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, RITORNO 2° TURNO FASE NAZIONALE

Audace Cerignola Atalanta U23 (and. 0-0)

Pescara Vis Pesaro (and. 4-2)

Ternana Giana Erminio (and. 0-1)

Vicenza Crotone (and. 2-1)