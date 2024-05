RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Chi spera di più nel ribaltone? Diretta gol live score (18 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: LE MAGGIORI SPERANZE

Guardando al quadro dei risultati playoff Serie C, se dovessimo individuare due squadre con le maggiori speranze di ribaltare il risultato sfavorevole dell’andata parleremmo delle due Under 23. Entrambe hanno perso 1-0 in casa e dunque hanno bisogno di una vittoria con due reti di scarto: è esattamente quello che la Juventus U23 ha fatto nel turno precedente, in trasferta e sul campo di un Pescara che chiaramente era in calo, ma comunque ritenuto superiore ai giovani bianconeri all’Adriatico. La Juventus U23 ha comunque cambiato passo nel girone di ritorno, e che possa battere la Casertana al Pinto, per 2-0 o quel che dovrà essere, è una possibilità concreta.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Diretta gol live score: quattro vittorie esterne! (14 maggio 2024)

L’Atalanta Under 23 invece deve sfidare il Catania: una squadra che ha vinto la Coppa Italia ed è presente ai playoff per questo motivo, in campionato come già ricordato più volte ha faticato e si è salvata all’ultima giornata. La giovane Dea invece ha avuto un bellissimo percorso fin da subito, posizionandosi immediatamente tra le prime cinque del girone A, e ha certamente qualcosa in più per il passo che ha avuto. Vincere al Massimino non è mai semplice e per di più con almeno due reti di scarto, ma gli orobici di Francesco Modesto possono ragionevolmente credere nel ribaltone, staremo a vedere cosa ci dirà il campo… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Play Out Serie C/ Diretta gol live score: passa anche la Recanatese! (oggi domenica 12 maggio 2024)

CHI PROSEGUE LA CORSA?

I risultati playoff Serie C tornano a farci compagnia con le partite di ritorno nel primo turno nazionale: si giocano tutte in contemporanea, alle ore 20:30 di sabato 18 maggio, e da queste sfide usciranno le cinque squadre che proseguiranno la loro corsa verso la promozione, andando a raggiungere le ultime che devono ancora fare l’esordio nella post season. Il quadro derivato dalle sfide di andata è stato piuttosto netto: abbiamo assistito a quattro vittorie in trasferta con le formazioni di casa che non sono riuscite a segnare, l’unica partita terminata in parità è stata quella di Trieste ma con il Benevento comunque favorito.

Risultati playoff Serie C/ Pescara sconfitto in casa! Diretta gol live score (oggi sabato 11 maggio 2024)

Infatti, la formula prevede che con differenza reti uguale si qualifichi la squadra che ha ottenuto il miglior posizionamento nella classifica di stagione regolare: sono le formazioni che giocano in casa questa sera, e dunque è chiaro che dopo lo scorso martedì abbiano ottenuto un vantaggio ancora più sostanziale, che oggi potranno far fruttare per procedere. Vedremo comunque cosa ci riserverà il sabato dedicato ai risultati playoff Serie C, perché potremmo anche assistere a parecchie sorprese; adesso proviamo a fare qualche altra rapida incursione nei temi principali di queste partite.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: LA SITUAZIONE

Studiando in maniera ancora più approfondita il quadro dei risultati playoff Serie C, possiamo dire che le squadre di casa questa sera si sono messe in una condizione per la quale non hanno bisogno di vincere. Non solo: il Benevento è l’unica squadra che si deve preoccupare di evitare la sconfitta (avendo pareggiato), mentre per Casertana, Catania e Vicenza può andare bene anche la sconfitta con un gol di scarto, perché appunto il loro risultato martedì sera è stato di 1-0. Ancora meglio la Carrarese, che a Perugia ha vinto 2-0: per essere eliminati, i marmiferi dovrebbero subire almeno tre reti di margine dal Grifone.

Dunque possiamo ragionevolmente asserire che il Perugia sia quasi eliminato e questa è certamente una delusione, rischiano anche le due Under 23 che però hanno la possibilità di ribaltare tutto, il Taranto è forse la squadra maggiormente in difficoltà perché il Vicenza ha ritrovato il proprio status di corazzata, che aveva perso nel corso della stagione. A Benevento potrebbe succedere di tutto: la Triestina parte svantaggiata, ma i sanniti non sempre sono riusciti a confermare il loro valore e dunque che gli alabardati vincano al Vigorito non è un’ipotesi difficile da contemplare, tra poco i campi forniranno le loro risposte…

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: RITORNO 1° TURNO NAZIONALE

Ore 20:30 Benevento Triestina (andata 1-1)

Ore 20:30 Carrarese Perugia (andata 2-0)

Ore 20:30 Casertana Juventus U23 (andata 1-0)

Ore 20:30 Catania Atalanta U23 (andata 1-0)

Ore 20:30 Vicenza Taranto (andata 1-0)











© RIPRODUZIONE RISERVATA