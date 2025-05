RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL RITORNO DELLE SEMIFINALI

Siamo a un bivio decisivo: il cammino è già stato lungo e avvincente, ma oggi mercoledì 28 maggio 2025 la posta in palio sarà ancora più alta per i risultati playoff Serie C, perché siamo giunti al ritorno delle semifinali. Il cammino è lungo alle spalle e ormai breve davanti, le speranze crescono ma anche il dispiacere se le cose dovessero finire male dopo avere cullato così a lungo il sogno dell’ultima promozione in Serie B, che come è ormai consueto si assegna al termine di una sorta di “secondo campionato” per quanto sono estesi i playoff in Serie C.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Niente reti a Vicenza, super Pescara! Diretta gol live score (25 maggio 2025)

L’appuntamento sarà alle ore 20.00 per il fischio d’inizio di entrambe le partite che attendiamo per i risultati playoff Serie C, con la consapevolezza che un incrocio è ormai praticamente chiuso (salvo clamorosi colpi di scena), mentre nell’altro è ancora possibile di tutto. Cominciamo allora dalla semifinale in cui poco dovrebbe restare da dire, cioè Pescara Audace Cerignola, perché evidentemente la vittoria per 1-4 degli abruzzesi all’andata in Puglia dovrebbe rendere poco più di una formalità il ritorno di questa sera allo stadio Adriatico.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Vicenza ed Audace in semifinale! Diretta gol live score (21 maggio 2025)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: TUTTO DA DECIDERE AL LIBERATI

Ricordato che, in caso di parità sul doppio confronto, si procederà con i tempi supplementari e poi eventualmente i calci di rigore, ecco che nei risultati playoff Serie C l’Audace Cerignola avrebbe bisogno di espugnare Pescara con tre gol di scarto anche solo per andare ai supplementari. Ecco allora che appare decisamente più intrigante Ternana Vicenza, dove si ripartirà da zero, o per essere più precisi da 0-0, cioè dal pareggio a reti bianche che è stato il verdetto di domenica sera all’andata in Veneto.

Qui ovviamente andrà avanti chi riuscirà a vincere, altrimenti si procederà ad oltranza, con la Ternana che avrebbe il vantaggio del fattore campo da provare a sfruttare, anche se sappiamo che in partite di questo genere il pronostico è sempre molto aperto e ci sono variabili che magari non andrebbero ad incidere così tanto se si fosse in stagione regolare. Insomma, 90 (o 120) minuti per conquistare l’accesso in finale: chi ci riuscirà?

Diretta/ Audace Cerignola Atalanta U23 (risultato finale 2-2): padroni di casa in semifinale (21 maggio 2025)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, RITORNO SEMIFINALI

ore 20.00

Pescara Audace Cerignola (and. 4-1)

Ternana Vicenza (and. 0-0)