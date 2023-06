Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: partite al via, si comincia! (ritorno semifinali)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le due semifinali di ritorno che ridaranno risultati di fondamentale importanza per i playoff di Serie C. A Cesena saranno senza dubbio favoriti i padroni di casa, che contro il Lecco hanno già vinto per 1-2 all’andata in Lombardia, a Pescara invece si ripartirà dal pareggio per 2-2 a Foggia nella partita che è fatalmente la sfida “del cuore” per Zdenek Zeman. Fin dai tempi di quella che fu definita “Zemanlandia” è speciale il rapporto fra l’allenatore e la città pugliese, dove era tornato addirittura per la quarta volta in carriera nella passata stagione.

Risultati Serie C/ Diretta gol live score: Cesena colpo esterno, pareggio tra Foggia e Pescara

In questo campionato tuttavia Zeman è passato al Pescara, altra squadra e città con cui ha un forte legame, costruito in ben tre esperienze nell’ultima dozzina di anni, con la perla naturalmente della promozione in Serie A nel 2011-2012 con una squadra che aveva a sua disposizione Ciro Immobile, Marco Verratti e Lorenzo Insigne, a sua volta un doppio ex che è stato allenato da Zeman sia a Foggia sia a Pescara. Tutto questo renderà ancora più affascinanti partite già di per sé decisive: parola ai campi per i risultati dei playoff di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C/ Diretta gol live score: ritorno quarti, la spunta il Foggia! (oggi 31 maggio 2023)

L’ANNO SCORSO

Sempre interessante può essere il confronto con il passato in sede di presentazione dei risultati dei playoff di Serie C, in particolare questa volta facciamo riferimento alle semifinali, che un anno fa erano state Padova Catanzaro e Palermo FeralpiSalò. Ebbero la meglio veneti e siciliani, anche se in modi assai differenti: il Padova all’andata aveva pareggiato per 0-0 in Calabria e al ritorno era passato in svantaggio al 30’ a causa del gol di Sounas per il Catanzaro, prima del pareggio di Felipe Curcio al 77’ minuto e al gol della vittoria patavina firmato da Chiricò addirittura al settimo minuto di recupero.

Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: super Entella, bene Ancona

Tutto fu decisamente più facile per il Palermo, che di fatto chiuse la pratica FeralpiSalò già all’andata in Lombardia vincendo per 0-3 con i gol di Brunori, Floriano e Soleri, poi ecco al ritorno in casa la gioia di un’altra vittoria per 1-0, firmata di nuovo da Brunori. Il Palermo poi si sarebbe preso la promozione vincendo con un doppio 1-0 entrambe le partite della finale contro il Padova, firmate dai gol di Floriano in Veneto e di Brunori allo stadio Renzo Barbera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CHI SARANNO LE FINALISTE?

I risultati dei playoff di Serie C torneranno grandi protagonisti oggi, giovedì 8 giugno 2023, perché ci attende una serata di fondamentale significato per le quattro formazioni che ancora sperano di agguantare l’ultima promozione in Serie B disponibile nel campionato di Serie C 2022-2023, cioè naturalmente dopo quelle di FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro, le squadre vincitrici dei tre gironi della stagione regolare che hanno evitato la lunghissima maratona dei playoff con 28 squadre inizialmente in corsa per una sola promozione in palio.

Una corsa molto lunga, anche se non tutte le squadre sono entrate in corsa nello stesso momento: in ogni caso, adesso sono rimaste solamente in quattro e stasera scopriremo i nomi delle due finaliste, perché ci attendono appunto le semifinali di ritorno per quanto riguarda i risultati dei playoff di Serie C. Il fischio d’inizio sarà fissato per le ore 20.30, quando ci sarà il fischio d’inizio di Cesena Lecco e Pescara Foggia, con i romagnoli grandi favoriti avendo già vinto per 1-2 all’andata in Lombardia, mentre allo stadio Adriatico si ripartirà dal pareggio per 2-2 in Puglia.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO

Abbiamo allora scoperto che cosa ci attenderà oggi per i risultati dei playoff di Serie C, giova però fare anche un veloce ripasso del regolamento, dal momento che in questa lunga “maratona” variano spesso da un turno all’altro i criteri per stabilire la qualificazione per il turno successivo, che in questo caso è naturalmente la finalissima, che si giocherà con la partita d’andata fissata per martedì 13 e il ritorno che sarà domenica 18 giugno.

Chi otterrà il lasciapassare per l’atto decisivo dei playoff di Serie C 2022-2023? Il sorteggio ha deciso gli accoppiamenti delle due semifinali e in effetti la notizia più significativa da questo punto di vista è che, nella cosiddetta Final Four, non fanno più testo i piazzamenti nella classifica della stagione regolare. Di conseguenza, se al triplice fischio finale delle partite di oggi ci dovesse essere una situazione di parità – quindi in caso di vittoria del Lecco con un gol di scarto, oppure di un altro pareggio fra Pescara e Foggia – saranno necessari i due tempi supplementari ed infine eventualmente anche i calci di rigore.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C, SEMIFINALI DI RITORNO

ore 20.30

Cesena Lecco (andata 2-1)

Pescara Foggia (andata 2-2)











© RIPRODUZIONE RISERVATA