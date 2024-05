RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Da dove arriviamo? Diretta gol live score (oggi sabato 11 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: DA DOVE ARRIVIAMO

Parlando dei risultati playoff Serie C, visto che ci avviciniamo al secondo turno è giusto andare a scoprire quello che è successo nelle partite che sono state disputate lo scorso martedì, quando è iniziata questa post season. A sfruttare la regola che premia le squadre meglio piazzate in classifica sono state in tre, che grazie ai pareggi casalinghi si sono qualificate: il Pescara che ha fatto 2-2 contro il Pontedera, l’Audace Cerignola che ha difeso un 1-1 contro il Giugliano e, come già visto, il Taranto che ha fermato il Latina in una partita a reti bianche.

Solo una squadra ha vinto in trasferta, sovvertendo il pronostico: il Rimini, che ha saputo piegare il Gubbio. Come già detto i romagnoli adesso hanno ambizioni, perché affrontano il Perugia con cui hanno pareggiato in campionato, al Renato Curi, e che hanno eliminato in Coppa Italia anche se in quell’occasione eravamo al Romeo Neri. Intanto sono arrivate belle vittorie per la Giana Erminio, 3-0 alla Pro Vercelli, il sorprendente Legnago Salus nei confronti del Lumezzane, le Under 23 di Atalanta e Juventus – rispettivamente contro Trento e Arezzo – e il Picerno, che ha fatto fuori un deludente Crotone che puntava a ben altro; adesso vedremo cosa succederà stasera… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO IL SECONDO TURNO!

È ancora tempo di parlare dei risultati playoff Serie C: senza troppe pause, perché il percorso sarà piuttosto lungo, sabato 11 maggio si giocano le partite valide per il secondo turno. Siamo ancora in contemporanea (alle ore 20:30) e in un regime in cui si affrontano le squadre all’interno dello stesso girone, sempre con la formula del fattore campo per chi si è piazzata meglio in classifica e, per queste società, due risultati su tre a disposizione perché in caso di pareggio non ci saranno tempi supplementari o rigori, ma la qualificazione spetterà appunto a chi abbia fatto meglio nel corso della stagione regolare.

In questo secondo turno, per i risultati playoff Serie C, entrano in corsa le quarte classificate: sono tre e si tratta di Triestina, Perugia e Casertana, quest’ultima grazie al ricorso che il Taranto si è visto respingere circa i 4 punti di penalizzazione. I pugliesi tuttavia hanno superato il Latina e dunque tornano in campo stasera, ancora a domicilio e contro il Picerno; il cammino di Ezio Capuano e dei suoi ragazzi è uno dei temi di interesse nel secondo turno ma chiaramente non l’unico, dunque aspettando che per i risultati playoff Serie C si torni a giocare possiamo fare una rapida panoramica su quello che potremmo aspettarci sui vari campi.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: COSA ASPETTARCI

Sono dunque state formate le sei partite che ci faranno compagnia per i risultati playoff Serie C: un quadro intrigante, ricordando che le squadre che si qualificheranno accederanno alla fase nazionale, dove attendono le seconde e le terze più il Catania, che ha conquistato il diritto a partecipare alla post season vincendo la Coppa Italia di categoria. Pian piano le squadre coinvolte si riducono: nove di loro sono già state eliminate nel corso del primo turno, adesso vedremo chi procederà e continuerà a tenere vivo il sogno promozione ricordando, appunto, che la classifica della stagione regolare ha dato un vantaggio non indifferente a chi si è piazzato meglio.

Ad ogni modo, possiamo dire che ci sarà particolare attesa per Triestina e Perugia: due corazzate che partivano con propositi di promozione ma per un motivo o per l’altro non sono riuscite a tenere fede alle loro ambizioni, tra l’altro attenzione perché il Grifone sfida una squadra che l’aveva già eliminata in Coppa Italia mentre gli alabardati se la vedono con una Giana Erminio che da neopromossa è stata in grado di stupire. Scopriremo come andranno le cose nei risultati playoff Serie C, tra poche ore sarà davvero tempo di lasciare che a parlare siano i campi per questa intensa serata del secondo turno.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL 2° TURNO

Ore 20:30 Atalanta U23 Legnago Salus

Ore 20:30 Casertana Audace Cerignola

Ore 20:30 Perugia Rimini

Ore 20:30 Taranto Picerno

Ore 20:30 Triestina Giana Erminio

Ore 20:30 Pescara Juventus U23











