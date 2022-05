Risultati playoff Serie C/ Diretta gol live score: si parte con il primo turno!

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: INIZIA LA BATTAGLIA!

È finalmente tempo dei risultati dei playoff in Serie C: archiviata una stagione regolare lunga ma entusiasmante, che ci ha regalato i suoi verdetti “definitivi” (Sudtirol, Modena e Bari promosse in Serie B; Legnago Salus, Grosseto e Vibonese retrocesse in Serie D), adesso si gioca il primo turno dei playoff che dà dunque l’avvio al percorso che le squadre qualificate affronteranno nel tentativo di andare a prendersi la quarta promozione, nella consapevolezza che si tratterà di un cammino particolarmente tortuoso e per nulla semplice, nemmeno per quelle che sono considerate le favorite.

Diciamo intanto che le squadre in campo oggi, con inizio dei match alle ore 14:30 (gli ultimi apriranno alle ore 17:30), non sono chiaramente le uniche che saranno protagoniste dei risultati dei playoff di Serie C: alcune infatti attendono al secondo turno che sarà ancora organizzato tra squadre del singolo girone, per poi avere quelle che hanno già strappato il pass per la fase nazionale. Vedremo intanto cosa succederà in campo, intanto la nostra panoramica dei risultati dei playoff di Serie C non può che passare da una prima analisi del regolamento su questo primo turno.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina il momento dei risultati dei playoff di Serie C: bisogna allora dire che il primo turno, così come il secondo, è organizzato secondo una gara secca che viene disputata in casa della squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nel girone e che, come abbiamo accennato, nei primi due turni ad affrontarsi direttamente saranno appunto le compagini all’interno dello stesso raggruppamento. La squadra che oggi gioca in casa non ha solo il vantaggio del campo: infatti non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore, dunque al termine dei tempi regolamentari, se i risultati dei playoff di Serie C dovessero essere ancora in parità, a qualificarsi al secondo turno sarà la formazione con la migliore classifica, appunto quella di casa.

Naturalmente questo non ha impedito che negli anni scorsi si verificassero situazioni in cui la compagine ospite ha passato il turno, ma visto che per farlo deve vincere nei 90 minuti lo scenario è chiaramente meno probabile; ad ogni buon conto noi adesso siamo pronti a metterci comodi e stare a vedere quello che succederà nel primo turno, il primo appuntamento con i risultati dei playoff di Serie C è infatti dietro l’angolo e noi non vediamo l’ora di conoscere i nomi delle 9 squadre (tre per ciascun girone) che proseguiranno la corsa tenendo vivo il sogno della promozione in Serie B.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: PRIMO TURNO

GIRONE A

Ore 14:30 Lecco Pro Patria

Ore 16:30 Pro Vercelli Pergolettese

Ore 17:30 Juventus U23 Piacenza

GIRONE B

Ore 16:00 Pescara Carrarese

Ore 17:30 Gubbio Lucchese

Ore 18:00 Ancona-Matelica Olbia

GIRONE C

Ore 17:00 Virtus Francavilla Monterosi

Ore 17:30 Foggia Turris

Ore 17:30 Monopoli Picerno











