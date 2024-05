RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Chi è già retrocesso? Diretta gol live score (oggi domenica 12 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: GIÀ RETROCESSE

Parlando ancora dei risultati playout Serie C dobbiamo ovviamente fare riferimento, poiché si tratta degli spareggi della salvezza, anche alle squadre che sono già retrocesse e dunque, a meno di ripescaggi e riammissioni che possono sempre accadere, il prossimo anno saranno in Serie D. Abbiamo già citato Pro Sesto e Fermana, che avrebbero potuto giocare il playout ma non lo faranno a causa della distanza dalla diretta concorrente in termini di classifica: addirittura 11 i punti che l’Ancona ha rifilato ai gialloblu ma anche l’Arzignano è riuscito a evitare il playout nei confronti della Pro Sesto.

Il regolamento della Lega Pro stabiliva invece che le ultime di ciascuna classifica sarebbero direttamente retrocesse: nel girone A è toccato a una deludente Alessandria che non è mai stata in corsa, nel girone B invece l’Olbia è crollata nel ritorno e si è fatto rimontare dalla Fermana, il cui sorpasso è stato comunque inutile come abbiamo già visto. Infine il girone C, dove il Brindisi alla distanza ha perso il testa a testa con il Monterosi anche a causa di una penalizzazione che ha tolto vigore, anche se alla fine non sarebbe cambiato molto. Dunque queste le squadre retrocesse, le altre quattro le scopriremo con i risultati playout Serie C tra le partite di andata e ritorno. (agg. di Claudio Franceschini)

PER SALVARSI!

I risultati playout Serie C ci introducono, domenica 12 maggio, alle partite di andata: sono quattro e si giocano tutte alle ore 18:00, possiamo quindi dire che si tratterà di Fiorenzuola Novara, Monterosi Potenza, Recanatese Vis Pesaro e Virtus Francavilla Monopoli. Naturalmente i playout stabiliscono quali saranno le squadre che retrocederanno in Serie D: non sono previste finali, le perdenti di questo doppio confronto – il ritorno sarà tra una settimana – scenderanno di categoria accompagnando chi lo ha già fatto, e bisogna anche dire che la regola consente di salvarsi le squadre che giocheranno il ritorno in casa, perché meglio piazzate in classifica, anche con differenza reti pari.

Il concetto di conseguenza è abbastanza chiaro: chi ha concluso peggio la stagione regolare avrà bisogno di vincere almeno una partita, questo questa sera riguarda Fiorenzuola, Monterosi, Recanatese e Virtus Francavilla che giocano in casa e dunque hanno l’obbligo di provarci, a meno che ovviamente non lo facciano al ritorno ma in trasferta. I risultati playout Serie C sono dunque pronti a farci compagnia, non è ancora terminata questa entusiasmante stagione dedicata alla terza divisione e scopriremo presto quello che succederà sui campi.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: SOLO QUATTRO PARTITE

Nel presentare al meglio i risultati playout Serie C dobbiamo innanzitutto dire che le sfide all’interno di ciascun girone dovrebbero essere sei, ma in realtà solo nel girone C se ne giocano due: questo perché la formula della Lega Pro prevedeva che, qualora tra le due squadre coinvolte ci fossero più di 8 punti di margine, quella messa in peggio sarebbe direttamente retrocessa. Nel girone A questo è successo alla Pro Sesto con l’Arzignano che dunque si è salvato direttamente, mentre nel girone B lo scenario ha riguardato la Fermana che torna in Serie D e l’Ancona che ha evitato lo spareggio.

Per il resto si gioca: per scoprire quali saranno le altre squadre retrocesse, e chi invece si salverà tornando in terza divisione il prossimo anno, dovremo aspettare anche le partite di ritorno ma intanto i risultati playout Serie C per questa sera potranno già fornire qualche indicazione importante, soprattutto se il punteggio dovesse essere di un certo tenore. Mettiamoci comodi, perché tra poco arriverà davvero il momento di giocare le quattro partite di andata…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C

Ore 18:00 Fiorenzuola Novara

Ore 18:00 Monterosi Potenza

Ore 18:00 Recanatese Vis Pesaro

Ore 18:00 Virtus Francavilla Monopoli

