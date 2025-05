RISULTATI PLAYOUT SERIE C: ECCO L’ANDATA DEI PLAYOUT!

Si parla anche di risultati playout Serie C con le cinque partite che sono in programma sabato 10 maggio: una alle ore 15:00 che è Acr Messina, un’altra alle ore 17:30 con Pro Patria Pro Vercelli, le altre tre alle ore 20:00 quando si giocheranno Caldiero Terme Triestina, Milan Futuro Spal e Sestri Levante Lucchese. Va ricordato che i risultati playout Serie C coinvolgono le squadre che si siano classificate tra sedicesima e diciannovesima posizione nella classifica di ciascun girone; si giocano in andata e ritorno e la squadra messa meglio in graduatoria, quella che oggi è in trasferta, può anche pareggiare due volte o impattare nella differenza reti per assicurarsi la salvezza.

Questo il quadro generale; nello specifico le partite che compongono i risultati playout Serie C sono appena cinque perché nel girone C l’esclusione di Taranto e Turris a campionato in corso è stata (giustamente, aggiungiamo noi) intesa come doppia retrocessione, di conseguenza bisogna solo stabilire quale sarà la terza squadra che l’anno prossimo giocherà in Serie D. Tutto questo ovviamente senza considerare, per il momento, eventuali esclusioni o fallimenti, che purtroppo sono sempre all’ordine del giorno: stasera è in campo la Lucchese che potrebbe salvarsi, ma la situazione della società toscana, ormai da tempo, è tutt’altro che rosea…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: TUTTO IN 180 MINUTI

È davvero interessante assistere ai risultati playout Serie C perché ci sono alcune storie molto intriganti che possiamo brevemente citare. Per esempio quella del Milan Futuro, che suo malgrado è diventata la prima delle seconde squadre a dover disputare lo spareggio per non retrocedere: in teoria la discesa in Serie D non metterebbe a rischio la prosecuzione del progetto ma certamente sarebbe una brusca frenata, le cose quest’anno non hanno girato e questo doppio playout sarà caldissimo, contro una Spal che ancora una volta ha deluso le attese e ora rischia, incredibilmente, di ritrovarsi in quarta divisione a brevissimo tempo dall’epopea in Serie A.

Ancora, i risultati playout Serie C ci parlano di Pro Patria Pro Vercelli, incrocio tra due realtà davvero nobili: soprattutto quella piemontese, che non troppi anni fa aveva anche riconquistato la Serie B ma poi ha subito un calo sensibile, a proposito di questo è impossibile non citare la Triestina che ha dovuto fronteggiare la penalizzazione e non le è bastato un finale di stagione regolare con il piede pigiato sull’acceleratore, adesso gli alabardati dovranno sfidare il Caldiero Terme che rischia di tornare in Serie D dopo una sola stagione. Naturalmente, per avere i verdetti definitivi sugli spareggi dovremo aspettare i risultati playout Serie C delle partite di ritorno…

RISULTATI SERIE C: PARTITE DI ANDATA

Ore 15:00 Acr Messina Foggia

Ore 17:30 Pro Patria Pro Vercelli

Ore 20:00 Caldiero Terme Triestina

Ore 20:00 Milan Futuro Spal

Ore 20:00 Sestri Levante Lucchese