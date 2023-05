Risultati playout Serie C/ Diretta gol: in campo per la prima partita! Live score

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: PARTITE AL VIA!

Siamo finalmente arrivati al via delle partite di andata nei risultati playout Serie C. Abbiamo parlato delle due delusioni, ma qui potremmo certamente indicare Albinoleffe e Mantova che si incrociano nel girone A; tra le altre troviamo SG City Nova, San Donato e Gelbison che l’anno scorso erano in Serie D. Loro non sono riuscite a fare il salto di qualità, come accaduto invece ad altre squadre: basti pensare che nel girone A l’Arzignano giocherà i playoff e nel girone C lo farà la sorprendente Audace Cerignola, che ha lottato per la quarta posizione praticamente per tutta la regular season.

Altre squadre poi si sono salvate: lo ha fatto per il rotto della cuffia la Torres, di slancio invece il Giugliano che addirittura ha avvicinato la possibilità di arrivare ai playoff (-2 dal decimo posto nel girone C), lo stesso è accaduto alla Recanatese che a dire il vero spera ancora, perché la conferma del deferimento del Siena porterebbe i marchigiani alla post season. Qui però stiamo parlando degli spareggi per non retrocedere, e allora possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare siano i campi perché finalmente qui è davvero tutto pronto, per i risultati playout Serie C possiamo dare il via a questo intenso sabato pomeriggio! (agg. di Claudio Franceschini)

LE DELUSIONI

Come abbiamo già detto, nel presentare i risultati playout Serie C non possiamo non dire che le due delusioni siano Triestina e Alessandria. I giuliani hanno disputato parecchie stagioni di Serie B nel terzo millennio, e ancora nel 2019 hanno raggiunto la finale dei playoff: possiamo chiamarla tale perché quell’anno le promozioni previste erano due, la Triestina si era fermata ad un passo dalla promozione ed era stata battuta dal Pisa. Poi, il calo di questo campionato: ultima o penultima per tutto l’anno, ha evitato la retrocessione diretta all’ultima giornata riuscendo a vincere sul campo della Pergolettese, ma ora chiaramente rischia non avendo il beneficio del fattore campo.

Ce l’ha invece l’Alessandria: i grigi, che già nel 2017 avevano mancato una promozione in cadetteria facendosi rimontare 9 punti dalla Cremonese – e poi perdendo la finale playoff contro il Parma – hanno finalmente timbrato il salto di categoria nel 2021, in Serie B hanno anche avuto la possibilità di salvarsi ma poi sono retrocessi. Si pensava che potessero affrontare il girone B di Serie C in alta classifica: queste erano le premesse, invece un avvio pessimo è stato solo parzialmente riscattato e così ora l’Alessandria deve giocare il playout, che la oppone al San Donato Tavarnelle. Staremo a vedere cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

LE PARTITE DI ANDATA!

Sono quattro le partite che sabato 6 maggio si giocano per i risultati dei playout Serie C: finalmente si gioca, anche se tra mille incertezze. Si parte alle ore 15:00 con Gelbison Acr Messina; alle ore 16:30 avremo Triestina SG City Nova, mentre alle ore 17:00 sarà dato spazio ad Albinoleffe Mantova e infine alle ore 17:30 ecco San Donato Alessandria. Quattro partite, ma sarebbero potute essere sei: ricordiamo infatti che i risultati playout Serie C riguardano le squadre classificate tra 16^ e 19^ posizione nei rispettivi gironi, che si incrociano – all’interno del girone stesso – in gare di andata e ritorno, con quella meglio piazzata in classifica che a parità di differenza reti sarebbe salva.

Tuttavia, il regolamento della Lega Pro dice anche che il playout non si gioca qualora tra le due avversarie potenziali sia di almeno 9 punti: questo è accaduto nel girone B tra Vis Pesaro e Imolese a causa della penalizzazione dei romagnoli (che hanno presentato ricorso), questo è accaduto nel girone C sempre pe un -2 della Viterbese – che però era già ufficiale da tempo. Di conseguenza Vis Pesaro e Monterosi sono già salve, Imolese e Viterbese retrocesse direttamente in Serie D insieme a Piacenza, Montevarchi e Fidelis Andria, ultime nei loro gironi. Ora, addentriamoci più in profondità nell’analisi dei risultati playout Serie C.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo dunque già visto quale sia la situazione che riguarda i risultati playout Serie C. Sicuramente nel girone A fa rumore la presenza della Triestina, una squadra che nelle ultime stagioni ha lottato per la Serie B e che invece per il rotto della cuffia ha evitato la Serie D immediata avendo la meglio nel testa a testa con il Sangiuliano City Nova, neopromossa che era partita bene ma poi è calata. Albinoleffe Mantova rappresenta invece la sfida tra due nobili decadute, fino a pochi anni fa in cadetteria e anche con ambizioni: i virgiliani in Serie D non sono stati troppo tempo fa, per i seriani si tratterebbe di un ritorno dopo parecchio tempo.

Nel girone B la grande delusione è l’Alessandria, che l’anno scorso ha disputato il campionato di Serie B e oggi rischia di finire in quarta divisione senza soluzione di continuità ma se non altro parte favorita rispetto al San Donato Tavarnelle; la terza neopromossa a giocare nei risultati playout Serie C è quella del girone C e cioè la Gelbison, impegnata contro l’Acr Messina che ancora una volta, di riffa o di raffa, potrebbe incredibilmente salvarsi e lo farebbe pareggiando entrambe le partite. Qui siamo solo alle gare di andata, per scoprire chi si salverà e chi invece retrocederà dovremo aspettare il ritorno…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C

Ore 15:00 Gelbison Acr Messina 0-0

Ore 16:30 Triestina SG City Nova

Ore 17:00 Albinoleffe Mantova

Ore 17:30 San Donato Alessandria











