RISULTATI PLAYOUT SERIE C/ Diretta gol: cos’era successo l’anno scorso? Live score

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: L’ANNO SCORSO

Per un’analisi più completa sui risultati playout Serie C possiamo ricordare quanto era accaduto l’anno scorso. Nel girone A certamente impressiona, raccontata oggi, la presenza della Pro Sesto: in questo campionato è stata in corsa per la promozione diretta, nel 2022 era stata costretta al playout che aveva superato con un doppio 1-1 al Seregno, retrocesso per il peggior piazzamento in classifica. Dominante invece il Trento, che per due volte aveva battuto la Giana Erminio – come sappiamo, i milanesi sono tornati immediatamente in terza divisione.

RISULTATI SERIE C/ Passa anche il Potenza! Diretta gol live score 1° turno playoff

Nel girone B c’era stato il ribaltone della Viterbese, che dopo aver perso 1-0 a Fermo aveva vinto 2-0 facendo valere la differenza reti nel doppio confronto; un anno dopo i laziali sono retrocessi direttamente mentre i marchigiani, poi ripescati, hanno sfiorato i playoff. Promossa dalla Serie D la Pistoiese, caduta per peggior classifica contro l’Imolese (2-1 e 0-1) con i romagnoli che dal prossimo settembre saranno in quarta divisione. Infine il girone C: nei risultati playout Serie C il doppio 1-0 interno aveva condannato la Paganese a favore della Fidelis Andria (oggi retrocessa), che si è dovuta arrendere al Sorrento nella Serie D appena conclusa e giocherà i playoff, con i quali potrebbe poi sperare in un ripescaggio. (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Playout Serie C/ Diretta gol: vincono Albinoleffe e Alessandria! Live score

CHI SI SALVA, CHI RETROCEDE?

I risultati dei playout Serie C ci diranno, sabato 13 maggio, quali saranno le tre squadre che retrocederanno in Serie D (e ovviamente le tre salve) e accompagneranno dunque Piacenza, Montevarchi, Imolese, Fidelis Andria e Viterbese in quarta divisione. Le partite di ritorno si giocano a partire dalle ore 15:00 quando prenderà il via Acr Messina Gelbison; alle ore 17:00 è in programma Mantova Albinoleffe, a chiudere avremo SG City Nova Triestina e Alessandria San Donato alle ore 17:30. Ricordiamo il contesto dei risultati playout Serie C, vale a dire il regolamento sul quale si basano questi doppi confronti.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: la Fidelis Andria retrocede!

Non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore. Al termine delle partite di oggi sarà salva la squadra con la migliore differenza reti sul doppio match (due vittorie, vittoria e pareggio, una vittoria e una sconfitta ma avendo appunto un quoziente gol migliore) mentre in caso di dato in parità sarà confermato in Serie C chi avrà ottenuto la miglior posizione nella classifica della stagione regolare, che è poi la squadra che questo sabato gioca in casa. Avendo fatto queste premesse, adesso studiamo la situazione di partenza nei risultati playout Serie C…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto da cui si parte per i risultati playout Serie C è abbastanza equilibrato: la squadra che è realmente in vantaggio nella sua sfida è l’Alessandria, che all’andata ha vinto 2-1 sul campo del San Donato e dunque adesso può anche permettersi di perdere con un gol di scarto. Possono invece vincere con una rete di margine Mantova e Acr Messina nei confronti di Albinoleffe e Gelbison, ma sarebbero eliminate anche solo con un pareggio casalingo; per quanto riguarda SG City Nova Triestina, al Nereo Rocco è finita senza reti e dunque un altro pareggio salverebbe la compagine di San Giuliano Milanese, sono gli alabardati a dover necessariamente vincere.

Come andranno le cose lo scopriremo tra poco; quello che intanto possiamo dire per presentare i risultati playout Serie C è che, come si poteva prevedere, a vincere (almeno nelle partite di andata) è stata la paura di commettere un errore determinante in negativo, in quattro partite abbiamo avuto un totale di 5 gol e tre di questi sono stati segnati in San Donato Alessandria. Questo non significa che questo sabato assisteremo a uno scenario identico ma certamente la possibilità che possa accadere è concreta. Noi per ora mettiamoci comodi e stiamo a vedere cosa accadrà in campo…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: PARTITE DI RITORNO

Ore 15:00 Acr Messina Gelbison (andata 0-1)

Ore 17:00 Mantova Albinoleffe (andata 0-1)

Ore 17:30 SG City Nova Triestina (andata 0-0)

Ore 17:30 Alessandria San Donato (andata 2-1)











© RIPRODUZIONE RISERVATA