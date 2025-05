RISULTATI PLAYOUT SERIE C: SI GIOCA A FOGGIA

Inizio di lusso oggi per i risultati playout Serie C, perché fra pochi minuti avremo il via per Foggia Messina, partita che dovrà sancire l’arrivederci al calcio professionistico per una di queste due nobili piazze del calcio italiano. Per quanto riguarda il Foggia, ci sono ben undici campionati di Serie A (anche se l’ultimo risale al 1994-1995), anche se purtroppo in anni recenti non sono mancate un paio di discese in Serie D, a ricordare che purtroppo i fasti sono ormai abbastanza lontani.

Per il Messina i campionati di Serie A sono cinque, con il più recente nel 2006-2007, anche se purtroppo negli ultimi due decenni ci sono stati ben nove campionati di Serie D per i siciliani, che quindi si sono abituati a fare avanti e indietro tra il professionismo e il calcio dilettantistico. Oggi a chi toccherà l’amarissima discesa e chi invece potrà festeggiare lo scampato pericolo? Ce lo diranno i risultati playout Serie C al termine della partita! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL GIORNO DEI VERDETTI

Oggi sabato 17 maggio 2025 è un giorno d’importanza campale per i risultati playout Serie C, perché in programma ci sono le cinque partite di ritorno, che ovviamente ci diranno chi conserverà un posto in Serie C anche per il prossimo campionato e chi invece sarà costretto a retrocedere in Serie D. Un cenno al regolamento ci ricorda che, a parità di gol segnati sulle due partite, si salverà chi si era piazzato meglio in stagione regolare – che sono le squadre che giocheranno oggi in casa il ritorno.

Alle ore 15.00 si aprirà con Foggia Messina, che sicuramente sarà l’appuntamento di maggiore prestigio per i risultati playout Serie C: una di queste due grandi piazze infatti dovrà purtroppo salutare il calcio professionistico. La partita d’andata era terminata con un pareggio per 0-0, questo significa ovviamente che il Foggia avrà a disposizione due risultati su tre davanti al pubblico amico, mentre il Messina per salvarsi dopo una stagione difficilissima (anche fuori dal campo) può solo vincere.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: TUTTE LE PARTITE, CHI RISCHIA?

I risultati playout Serie C proseguiranno alle ore 17.30 con Pro Vercelli Pro Patria, altra partita di blasone anche se in questo caso i ricordi più gloriosi sono decisamente più datati per piemontesi e lombardi. Adesso bisogna pensare alla sopravvivenza, la Pro Patria arriverà a Vercelli con un gol di vantaggio e quindi bisognerà capire se la Pro di casa saprà ribaltare la situazione. Infine, ci saranno ben tre partite in contemporanea alle ore 20.00 per chiudere il quadro e avere tutti i verdetti.

Le due partite legate al girone B, cioè Lucchese Sestri Levante e Spal Milan Futuro, vedranno entrambe le formazioni di casa costrette a rimontare dopo le sconfitte di misura subite all’andata: per piazze blasonate come Lucca e Ferrara sarebbero colpi molto duri, anche se in bilico c’è anche il destino fra i professionisti della seconda squadra dei rossoneri. Infine c’è Triestina Caldiero Terme, dove si riparte da un pareggio per 0-0 che potrebbe dare un vantaggio ai giuliani, ma naturalmente sapremo stasera la verità…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C, RITORNO

Ore 15.00

Foggia Messina 0-0 (and. 0-0)

Ore 17.30

Pro Vercelli Pro Patria (and. 0-1)

Ore 20.00

Lucchese Sestri Levante (and. 1-2)

Spal Milan Futuro (and. 0-1)

Triestina Caldiero Terme (and. 0-0)