Risultati playout Serie C/ Diretta gol live score, ritorno 1^ turno (25-26 maggio)

I risultati dei playout di Serie C 2018-2019 riguardano le partite che valgono come ritorno delle sfide che si sono giocate la scorsa settimana, e che sanciscono le retrocessioni nella quarta divisione del calcio italiano: in questo contesto si gioca esclusivamente girone per girone, dunque con sfide che si sono già registrate nel corso della stagione regolare. Sabato 25 maggio sono in programma le prime due: alle ore 14:30 avremo Cuneo Lucchese per il girone A, alle ore 18:00 vivremo invece Bisceglie Paganese per il girone C. Dovremo aspettare le ore 15:00 di domenica 26 maggio per la terza partita, ovvero quella del girone B: sarà Rimini Virtus Verona. Il regolamento è lo stesso che conosciamo dai playoff: a parità di differenza reti non conta il numero di gol segnati in trasferta e non ci saranno tempi supplementari, ma a superare il turno – e dunque salvarsi direttamente o, come stiamo per vedere, per il momento – sarà la squadra che abbia ottenuto la migliore posizione nella classifica della stagione regolare. Vale a dire, quella che nelle partite di ritorno ha la possibilità di giocare in casa. E dunque, vedremo quello che succederà oggi nei risultati dei playout di Serie C.

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: IL REGOLAMENTO

Nel parlare dei risultati dei playout di Serie C dobbiamo anche tenere conto del fatto che il girone A e il girone B hanno un regolamento leggermente diverso rispetto al girone B: quest’ultimo è stato l’unico ad avere le 20 squadre regolari fino al termine della stagione, il che significa che il Fano è già retrocesso e che la squadra che perderà questa sfida che si gioca al Romeo Neri (dove la Virtus Verona può permettersi di vincere con un gol di scarto) sarà retrocessa direttamente in Serie D, con l’altra che invece sarà definitivamente salva. Gli altri due gironi invece hanno visto, rispettivamente, le radiazioni di Pro Piacenza e Matera nel corso del campionato: queste due società si considerano già retrocesse, ma altre tre squadre finiranno nella quarta divisione del calcio italiano. Le due che perderanno questo turno dei playout saranno condannate senza appelli, mentre le due vincenti non avranno ancora concluso la loro stagione perchè dovranno giocare un vero e proprio spareggio. Dunque, da questi playout di Serie C saranno in totale quattro le squadre che finiranno in Serie D. Ora, restiamo in attesa dei risultati delle partite…

RISULTATI PLAYOUT SERIE C: LE PARTITE DI RITORNO

Sabato 25 maggio

ore 14:30 Cuneo-Lucchese (andata 0-2)

ore 18:00 Bisceglie-Paganese (andata 1-2)

Domenica 26 maggio

ore 15:00 Rimini-Virtus Verona (andata 0-1)



