Risultati Premier League, classifica/ Diretta gol live score della 3^ giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: MONDAY NIGHT DI FUOCO!

Spettacolo nei risultati di Premier League: bisogna dire subito che il clou della terza giornata arriverà nel Monday Night, a Old Trafford ci sarà una Manchester United Liverpool di fuoco ma questa volta con uno sguardo incredibile alla zona retrocessione, perché i Reds non sono ancora riusciti a vincere in questo campionato inglese mentre i Red Devils hanno sempre perso, incassando 4 gol sul campo del Brentford e somigliando sempre più a una polveriera sul punto di esplodere e causare danni irreparabili, mentre le rivali se la ridono e vanno in fuga.

Rivali che rispondono ai nomi di Manchester City e Arsenal: se per Pep Guardiola trovarsi in testa alla classifica di Premier League è una costante, per Mikel Arteta l’aria di alta quota è una piacevole novità rispetto a passate stagioni in cui i Gunners avevano sofferto. Ora forse è arrivato il momento buono di tornare in Champions League, pur se è presto per dirlo; certamente nei risultati di Premier League per la terza giornata sono tanti i temi portanti cui fare riferimento, e allora noi possiamo iniziare ad analizzarne alcuni aspettando che sabato 20 agosto arrivi il momento di giocare.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Non sono poche le partite di livello nei risultati di Premier League per la terza giornata: abbiamo già citato una Manchester United Liverpool in cui entrambe le corazzate vanno a caccia di riscatto, certo il match di Old Trafford potrebbe definitivamente affondare il progetto di Erik ten Hag che è forse l’ultimo dei responsabili di questa situazione. Il Manchester City rischia non poco: la capolista va al St. James’ Park, contro il Newcastle rilanciato e rinnovato dal fondo Pif e che al momento non ha ancora subito gol, con Nick Pope sugli scudi anche in ottica nazionale.

Se l’Arsenal gioca a Bournemouth contro una squadra quadrata e che potrebbe anche inserirsi nella corsa alla Conference League (idealmente), il Chelsea di Thomas Tuchel affronta la trasferta di Elland Road contro un Leeds che, dopo la soffertissima salvezza, spera di fare meglio ma intanto ha perso in Raphinha un giocatore chiave; il Tottenham di Antonio Conte invece ospita il Wolverhampton, che ha vissuto un paio di ottime stagioni ma adesso sembra calato. In coda, aspettando che le big si rialzino, troviamo il deludente West Ham (semifinalista di Europa League) e l’Everton, che già l’anno scorso aveva rischiato parecchio: sarà Frank Lampard in grado di risollevare le sorti dei Toffees?

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 3^ GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

ore 13:30 Tottenham Wolverhampton

ore 16:00 Crystal Palace Aston Villa

ore 16:00 Everton Nottingham Forest

ore 16:00 Fulham Brentford

ore 16:00 Leicester Southampton

ore 18:30 Bournemouth Arsenal

DOMENICA 21 AGOSTO

ore 15:00 Leeds Chelsea

ore 15:00 West Ham Brighton

ore 17:30 Newcastle Manchester City

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Manchester City, Arsenal 6

Brentford, Tottenham, Newcastle, Leeds, Chelsea, Brighton 4

Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth 3

Liverpool, Fulham 2

Wolverhampton, Leicester, Crystal Palace, Southampton 1

Everton, West Ham, Manchester United 0

