Risultati Premier League, classifica/ Diretta gol live score della 9^ giornata

RISULTATI PREMIER LEAGUE: DUE GRANDI DERBY!

I risultati di Premier League ci propongono due straordinarie partite nella 9^ giornata: si torna dalla sosta per le nazionali ed ecco Arsenal Tottenham (sabato 1 ottobre alle 13:30) e Manchester City Manchester United (domenica 2 ottobre alle 15:00), due grandi derby che potrebbero anche cambiare in maniera sensibile la classifica del campionato inglese nelle prime posizioni. I Gunners sono al comando, ma gli Spurs di Antonio Conte tengono botta e, grazie al 6-2 al Leicester timbrato due settimane fa (con incredibile tripletta di Son Heung-Min entrato dalla panchina) si sono confermati a -1 dalla capolista insieme al Manchester City.

La squadra di Pep Guardiola, a caccia del terzo titolo consecutivo, ha una bella occasione per mandare il Manchester United a -8; tuttavia i Red Devils, come tante altre squadre, devono ancora recuperare una partita e anzi bisogna dire che di fatto questa è la 9^ giornata, ma formalmente abbiamo vissuto solo 7 turni perché la morte della Regina Elisabetta ha portato la FA a sospendere il campionato. Dunque ora vedremo cosa succederà nel quadro che ci vorrà fornito dai risultati di Premier League; non vediamo l’ora che si scenda in campo, non solo per vivere i due big match ma anche tutti gli altri match del fine settimana in Inghilterra.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno per scoprire quello che succederà nei risultati di Premier League per la 9^ giornata. Come spesso accade in Inghilterra le considerazioni sulla classifica si possono fare in modo relativo, perché al momento (al netto della giornata saltata interamente) ci sono ben sei squadre che devono recuperare una partita, tra queste anche Manchester United, Chelsea e Liverpool ma anche il Brighton, che è sorprendentemente quarto in classifica ma si è trovato a fare i conti con l’addio di Graham Potter, acquistato dal Chelsea per sopperire all’esonero di Thomas Tuchel.

A proposito: questa mossa ha portato all’aumento della pattuglia italiana in Premier League, ad affiancare Antonio Conte (che ha ampie possibilità di vincere il campionato) avremo ora Roberto De Zerbi, nuovo allenatore del Brighton che sogna una qualificazione in Europa ma dovrà subito convivere con i paragoni con il suo predecessore, ed esordirà con la difficilissima trasferta di Anfield. Liverpool e Chelsea devono risalire la corrente, in coda il Monday Night Leicester Nottingham Forest sarà delicatissimo perché le due squadre occupano le ultime due posizioni in classifica, le Foxes peraltro in sette partite giocate hanno fatto un solo punto e sono in grave crisi.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 9^ GIORNATA

SABATO 1 OTTOBRE

ore 13:30 Arsenal Tottenham

ore 16:00 Bournemouth Brentford

ore 16:00 Crystal Palace Chelsea

ore 16:00 Fulham Newcastle

ore 16:00 Liverpool Brighton

ore 16:00 Southampton Everton

ore 18:30 West Ham Wolverhampton

DOMENICA 2 OTTOBRE

ore 15:00 Manchester City Manchester United

ore 17:30 Leeds Aston Villa

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 18

Manchester City, Tottenham 17

Brighton* 13

Manchester United* 12

Fulham 11

Chelsea* 10

Liverpool*, Brentford 9

Newcastle, Leeds*, Bournemouth 8

Everton, Suthampton, Aston Villa 7

Crystal Palace*, Wolverhampton 6

West Ham, Nottingham Forest 4

Leicester 1











