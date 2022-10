Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 14^ giornata (29-30 ottobre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: IL MANCHESTER CITY A LEICESTER!

La 14^ giornata nel campionato inglese è dietro l’angolo: sabato 29 ottobre inizia il nostro appuntamento con i risultati di Premier League, e ci sono alcuni appuntamenti molto interessanti. Si parte alle ore 13:30 con Leicester Manchester City, per chiudere alle ore 17:15 con Manchester United West Ham: a Old Trafford uno degli incroci da non perdere con David Moyes che torna nello stadio che avrebbe potuto accoglierlo come nuova leggenda dei Red Devils, ma che invece lo ricorda per aver fallito la prima chiamata assoluta dopo il regno quasi trentennale di Sir Alex Ferguson.

Risultati Premier League e classifica/ Le partite della tredicesima giornata

Alle ore 20:45 di sabato si gioca Liverpool Leeds, una partita che negli anni Settanta era il meglio che il calcio inglese potesse offrire e che destò scandalo per una rissa in un Charity Shield, che aveva segnato l’esordio di Brian Clough sulla panchina del Leeds (sarebbe durato meno di due mesi). Poi, alle ore 16:00 sempre di sabato, Graham Potter per i risultati di Premier League torna al Falmer Stadium: con il suo Chelsea affronta il Brighton che ha portato in zona Champions League prima di doverlo abbandonare, perché i Blues hanno pagato la clausola rescissoria.

Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 12^ giornata (18-19 ottobre)

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

A proposito di questo, bisogna dire che i risultati di Premier League ci consegnano anche l’esordio di Unai Emery in campionato: nel pomeriggio di sabato il tecnico spagnolo, liberato dal suo incarico al Villarreal, si siede sulla panchina di un Aston Villa che dopo aver esonerato Steven Gerrard è tornato alla vittoria, ma che ora deve giocare al St. James’ Park contro un Newcastle che ha vinto in casa del Tottenham, ed è quarto in classifica sognando in grande dopo tanti anni. Gli Spurs di Antonio Conte, reduci da due sconfitte consecutive ma ancora terzi, cercano riscatto contro il Bournemouth, furioso con il Var per la sconfitta contro il West Ham.

DIRETTA/ Liverpool Manchester City (risultato finale 1-0): Klopp, vittoria vitale!

Non abbiamo poi parlato della capolista, i risultati di Premier League ci dicono di un Arsenal che sarà in campo domenica alle ore 15:00 contro il neopromosso (e ultimo in classifica) Nottingham Forest, i Gunners vogliono difendersi dall’assalto del Manchester City e ripartire dopo il beffardo pareggio contro il Southampton. Tra poco per i risultati di Premier League saremo di nuovo in campo, e scopriremo tutto a cominciare dall’esito delle partite del fine settimana e come cambierà questa interessantissima classifica del campionato inglese.

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 14^ GIORNATA

SABATO 29 OTTOBRE

Ore 13:30 Leicester Manchester City

Ore 16:00 Bournemouth Tottenham

Ore 16:00 Brentford Wolverhampton

Ore 16:00 Brighton Chelsea

Ore 16:00 Crystal Palace Southampton

Ore 16:00 Newcastle Aston Villa

Ore 18:30 Fulham Everton

Ore 20:45 Liverpool Leeds

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 15:00 Arsenal Nottingham Forest

Ore 17:15 Manchester United West Ham

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 28

Manchester City 26

Tottenham 23

Newcastle, Chelsea 21

Manchester United 20

Fulham 18

Liverpool 16

Brighton 15

West Ham, Brentford 14

Everton, Crystal Palace, Bournemouth 13

Aston Villa, Southampton 12

Leicester 11

Leeds, Wolverhampton, Nottingham Forest 9

© RIPRODUZIONE RISERVATA