Risultati Premier League, classifica/ Le partite della 15^ giornata in Inghilterra

RISULTATI PREMIER LEAGUE: DUE GRANDI SFIDE!

Ci sono due grandi partite ad animare i risultati di Premier League nella 15^ giornata: entrambe vanno in scena domenica 6 novembre e si tratta di Chelsea Arsenal, che sarà il tradizionale lunch match alle ore 13:00, e Tottenham Liverpool che invece si gioca alle ore 17:30. Due partite straordinarie: a Stamford Bridge un sentito derby di Londra con l’Arsenal capolista che vuole provare a superare anche questo scoglio, così da mantenere il primato in classifica nei confronti del Manchester City che invece ha un compito più agevole, perché ospita il Fulham e dunque potrebbe realmente effettuare il sorpasso in vetta.

Al Tottenham Hotspur Stadium Antonio Conte, che si è preso la qualificazione agli ottavi di Champions League vincendo anche il girone, ospita Jurgen Klopp che ha battuto il Napoli senza però scavalcarlo in classifica, ma se non altro ha migliorato l’umore di un Liverpool che nell’ultima giornata ha perso in casa contro il Leeds ed è sprofondato a 15 punti dalla vetta. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati di Premier League per il fine settimana dedicato alla 15^ giornata, anche perché a parte i match di cui abbiamo già parlato ce ne sono altri che sono particolarmente importanti…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Per esempio, leggendo le partite che compongono i risultati di Premier League per questo weekend, domenica si gioca anche il derby del Nord: Southampton Newcastle, due squadre con una accesissima rivalità. Il Newcastle in questo momento sta facendo benissimo, spinto dai gol di Miguel Almiron e Callum Wilson (13 in due) occupa il quarto posto in classifica e sogna davvero il grande ritorno in Champions League dopo tanti anni e un periodo buio. In grande ripresa anche il Manchester United, che nell’attesa di definire la situazione di Cristiano Ronaldo (possibile un addio a gennaio?) continua a risalire posizioni in classifica e, avendo giocato una partita in meno dei Magpies, almeno virtualmente potrebbe trovarsi in zona Champions League.

Da seguire con particolare attenzione ci sarà anche Everton Leicester, con i Toffees e le Foxes che possiamo definire nobili decadute e dunque hanno bisogno di punti per abbandonare la zona calda; i risultati di Premier League ci dicono poi che le ultime tre squadre in classifica sono appunto il Leicester, il Wolverhampton e il Nottingham Forest, al netto della neopromossa (dopo tanti anni) le altre due retrocessioni sarebbero davvero incredibili…

RISULTATI PREMIER LEAGUE: 15^ GIORNATA

SABATO 5 NOVEMBRE

ore 16:00 Leeds Bournemouth

ore 16:00 Manchester City Fulham

ore 16:00 Nottingham Forest Brentford

ore 16:00 Wolverhampton Brighton

ore 18:30 Everton Leicester

DOMENICA 6 NOVEMBRE

ore 13:00 Chelsea Arsenal

ore 15:00 Aston Villa Manchester United

ore 15:00 Southampton Newcastle

ore 15:00 West Ham Crystal Palace

ore 17:30 Tottenham Liverpool

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Arsenal 31

Manchester City 29

Tottenham 26

Newcastle 24

Manchester United 23

Chelsea 21

Fulham 19

Brighton 18

Liverpool, Crystal Palace 16

Brentford 15

Everton, West Ham 14

Bournemouth 13

Leeds, Aston Villa, Southampton 12

Leicester 11

Wolverhampton 10

Nottingham Forest 9











